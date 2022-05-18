103'üncü kez gururla kutlayacağız: İşte Ege'deki 19 Mayıs programları

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:13

Ege'de CHP’li belediyeler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu gün boyunca sürdürecek.

İzmir’de İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleşen 5 günlük gençlik festivaliyle başlayan kutlamalar, Gündoğdu Meydanı’nda Teoman konseri, Çeşme’de geleneksel bayrak yürüyüşü, Karabağlar’da Bağımsızlık Koşusu, Çiğli’de uçurtma festivali, Konak’ta Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın açılışı ve 1919 kişinin katılacağı yol koşusu ile tamamlanacak.

Kuşadası’nda ise 5 kıtadan 200 sporcunun katılacağı plaj voleybolu turnuvası düzenlenirken, Didim ise Gripin konseriyle coşacak. Kazakistan, Hindistan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları toplulukları da Ayvalık Amfitiyatro’da yurttaşlar ile buluşacak.

İZMİR

Kentteki resmi kutlama programı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata’ya cevabının okunmasıyla sürecek tören dans ve spor gösterileri işle son bulacak. Resmi kutlama programında ayrıca alanda dev bir Türk bayrağı açılacak, meydanda öğrenciler tarafından ay yıldız silüeti oluşturacak. Akşam saatlerinde ise Konak Pier önünden kortej yürüyüşü yapılacak, ardından Gündoğdu Meydanı’nda Teoman konseri düzenlenecek. İnciraltı Kent Ormanı’nda başlayan 5 günlük Gençlik Festivali ile bayramı kutlayan gençlere ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ayrıca yol koşusu düzenleyecek. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı yılı temsilen koşuya 1919 kişi katılacak. Yarışın startı 22 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan verilecek. Koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Sadık Bey Tramvay Durağı’na kadar gidip başlangıç noktasına dönecek.

KONAK

Konak Belediyesi, yapacağı törenlerle Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve içerisinde oluşturulan Macera Parkı’nı Konak halkıyla buluşturacak. İzmir’e nefes aldıran noktalardan Çınartepe’deki alan, 19 Mayıs’ta yapılacak törenle halkın kullanımına açılacak.

KARABAĞLAR

Karabağlar Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel olarak düzenlediği “Bağımsızlık Koşusu” yapılacak. Koşu, 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Üçkuyular Fahrettin Altay Metro çıkışından başlayacak ve Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı’nda sona erecek. 4.5 kilometrelik koşuya katılacak 15 yaş üstü vatandaşlara tişört ve tamamlayanlara da katılım belgeleri verilecek. Ayrıca ilk üçe girenler yarım ve çeyrek altınla ödüllendirilecek.

BORNOVA

İlçede yapılacak resmi kutlamaların yanı sıra, Bornova Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanına betondan imal ederek yerleştirdiği masalarda oynanan masa tenisi maçları 19 Mayıs Perşembe günü Saat 10.30’da oynanacak ve final maçlarıyla son bulacak. Sporcular ödüllerini Başkan Mustafa İduğ’un elinden alacak.

KARŞIYAKA

İlçedeki resmi kutlamaların ardından gazeteci ve siyaset bilimci Dr. Sedef Kabaş’ın katılacağı ve 20:00’da Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenecek “1919’dan günümüze tam bağımsız Türkiye” söyleşisi ve imza günüyle son bulacak.

ÇİĞLİ

Çiğli Kaymakamlığı karşısında bulunan yeşil alanda saat 14:00’da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Genlik ve Spor Bayramı Uçurtma Festivali’nde yurttaşlar uçurtmalarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

ÇEŞME

Çeşmeliler ellerinde şanlı al bayrakları, yüreğinde bağımsızlık ateşiyle cumhuriyet için omuz omuza yürüyecek. Saat 20:30’da 16 Eylül Parkı’nda buluşacak Çeşmelilere Belediye Başkanı Ekrem Oran da eşlik edecek.

GAZİEMİR

Gaziemirliler bayramı Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri ile kutlayacak. Yoğun katılıma sahne olması beklenen etkinlik Gaziemir Festival Alanı’nda 21:00’da başlayacak.

BODRUM

Bodrum Belediye Meydanı’nda başlayacak resmi kutlama töreni ve çelenk sunumunun yanı sıra, Bodrum Kalesi’nde TED Bodrum Koleji’nden yaklaşık 300 öğrencinin 11 canlı sahne performansından oluşan özel program düzenlenecek.

KUŞADASI

Toplam 80 ülkede yayınlanacak ve 5 kıtadan 200 sporcunun katılacağı VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge’da plaj voleybolunun yıldızları ilçe halkının bayram coşkusuna ortak olacak. 19 Mayıs’ta Davutlar Sevgi Plajı’nda eleme müsabakalarıyla başlayacak turnuva toplam üç gün sürecek.

DİDİM

Didim’de her yıl 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen geleneksel fener alayı Didim Belediyesi önünden başlayacak. Didim Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek olan alaya Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da eşlik edecek. Fener alayının ardından ünlü müzik grubu Gripin Cumhuriyet Meydanı’nda Didimliler ile buluşacak. Gece geç saatlere kadar sürecek konsere katılım ücretsiz olacak.

TURGUTLU

Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği bir dizi programla kutlayacak. Fener Alayı ile başlayacak olan kutlamalar, Mas ve Basa'nın performansıyla devam edecek. Gecenin sonunda ise “İkiye On Kala” konser verecek.

MENTEŞE

Menteşe’de 19 Mayıs için özel olarak düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Hüseyin Turan konseri ile yurttaşlar müziğe doyacak. İlçede ayrıca Kitap Fuarı ve Öğrenci Panayırı gibi etkinlikler de bayram boyunca devam edecek.

AYVALIK

19 Mayıs Gençlik Konseri kapsamında Sebahat-Cihat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Pop Orkestrası ile Kazakistan, Hindistan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları toplulukları Ayvalık Amfitiyatro’da yurttaşlar ile buluşacak.

BURHANİYE

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ortaklığında toplam üç gün sürecek bisiklet festivali ilçeye renk katacak. 6. kez düzenlenen festivale Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek bisikletçilerin katılımı beklenirken, Burhaniye ve çevresindeki Madra ve Kaz dağlarında bulunan binlerce yıllık tarihi, kültür ve doğal değerleri dünyaya tanıtılacak. Yarın sabah Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda start alacak festivalde sporcular Madra Dağı, Kaz Dağları, Zeytinli, Havran gibi rotalarda pedal çevirecek.