104 şüpheli yakalanmıştı... İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 'şifreler' ortaya çıktı
İstanbul’da dün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin yakalanmamak için, "4 kasa domates gönderir misin?", "5,5 metre kumaş gönderir misin?" gibi şifreli mesajlar kullandıkları öğrenildi.
İstanbul Emnyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
104 GÖZALTINA ALINMIŞTI
Çalışmaların ardından dün şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 104 kişi gözaltına alındı.Yapılan operasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Buna göre ekiplerin teknik ve fiziki takip yaptıkları sırada şüphelilerin aralarında uyuşturucu ticareti için "4 kasa domates gönderir misin?", "5,5 metre kumaş gönderir misin?", "Yemek yemeye geleceğim yanına", "Eşofman ve ayakkabılarım hazır mı?" gibi şifreli mesajlar kullandığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda ekipler, bazı şüphelilerin uyuşturucuyu motosikletlerle dağıttığını belirledi. Gözaltına alınan 104 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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