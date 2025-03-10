CHP'li Veli Ağbaba hesapladı: İşte emeklinin alması gereken ikramiye rakamı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:26

Güncelleme: 10.03.2025 - 20:26

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2025 yılı için belirlenen 4 bin lira emekli ikramiyesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Emeklilerimize bayramlarda ikramiye ödenmesi uygulaması ilk kez 2018 yılında partimiz tarafından dile getirildi. AKP de 2018 seçiminde vermiş olduğu söze istinaden bin lira bayram ikramiyesi ödemeye başladı. 2018’de bayram ikramiyesi bin lira olarak ödenmeye başladığında, en düşük emekli maaşı 939 liraydı. Yani bir maaş kadar bayram ikramiyesi ödeniyordu. Ancak yıllar içinde aynı oranla güncellenmediğinden, bayram ikramiyesi sembolik bir hale gelerek eridi.

2025 yılı için belirlenen 14 bin 469 lira en düşük emekli maaşına oranla, açıklanan 4 bin lira ikramiye yüzde 72 kayba uğradı. Bayram ikramiyesinin kayba uğramaması için 2025 yılında en az 15 bin 337 lira olması gerekir."