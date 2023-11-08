1042 öğrencilik yurt hizmete açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hafta sonu yoğun geçen kurultay sürecinin ardından İstanbul’daki programına kaldığı yerden devam etti. İmamoğlu, İBB’nin Küçükçekmece’de yaptığı Filenin Sultanları Yükseköğretim Öğrenci Yurdu açılışına katıldı.
Gençler yurtlardan dolayı mutluluklarını dile getirirken İmamoğlu çalışmaların devam edeceğini belirtti. İstanbul’da İBB’nin hiç yurdu bulunmazken İmamoğlu’nun belediye başkanlığında 14 yurt inşa edilerek hizmete alındı. Yeni açılan yurt 1042 öğrenciye barınma imkânı sağlayacak.
Konuşmasının ardından yurt odalarını gezen İmamoğlu, yurdun yemekhanesinde kalabalık bir öğrenci grubuyla bir araya geldi.
Öte yandan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP’li Esenler Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesis ve rekraasyon alanını plan değişikliğiyle “Açık Otopark Alanı”na dönüştürmesi kararını iptal etti.
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