105 kişiye mezar olmuştu... 'Diğer sorumlular da tutuklanmalı'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 04:00

Daha önce gözaltına alınan Rende, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yaş haddinden adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

B blokta babasını kaybeden ve site sakinlerinin avukatlığını yapan Fatih Turan, “Arif Rende tutuklandı, ancak kolonların kesildiği kreşin sahibi birinci dereceden sorumlu Hülya Rende ve kardeşleri de tutuklanmalı. 2016’daki soruşturmada projeye aykırılığın giderildiği yönünde tutanak tutan belediye görevlilerinin de tutuklanması gerekiyor” dedi.

