105 kişiye mezar olmuştu... 'Diğer sorumlular da tutuklanmalı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki bloku yıkılan ve 105 kişiye mezar olan Farklı Yaşam Rende sitesinin sahibi Arif Sami Rende (84), Eskişehir’de yakalandı. Rende, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00
105 kişiye mezar olmuştu... 'Diğer sorumlular da tutuklanmalı'
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Daha önce gözaltına alınan Rende, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yaş haddinden adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

B blokta babasını kaybeden ve site sakinlerinin avukatlığını yapan Fatih Turan, “Arif Rende tutuklandı, ancak  kolonların kesildiği kreşin sahibi birinci dereceden sorumlu Hülya Rende ve kardeşleri de tutuklanmalı. 2016’daki soruşturmada projeye aykırılığın giderildiği yönünde tutanak tutan belediye görevlilerinin de tutuklanması gerekiyor” dedi. 


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