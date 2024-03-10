105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası

Yayınlanma: 10.03.2024 - 21:13

Güncelleme: 10.03.2024 - 21:13

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) yönelik yürütülen soruşturmada, kurum tarafından yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.

Yolsuzluğa bulaştığı şüphesiyle İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre, kurum içinden gelen şikayet dilekçesinde ‘dolandırıcılığın organize biçimde’ yapıldığı öne sürüldü. Bilirkişi heyeti, şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporladı.

"BAKANLIĞA ÖDEYECEKLERİ MİLYONLARCA LİRAYI İÇ ETTİLER"

Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesine göre ülke çapında araç plakalarının üretim, dağıtım, satış ve basımı TŞOF’un tekelinde.

Kurum buradan elde ettiği gelirin yüzde 60’ını İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na yatırmak zorunda. Ama TŞOF, bakanlığa daha az para vermek için kanuna göre gider olarak gösterilmemesi gereken şeyleri de gider olarak göstermiş. Bu nedenle kuruma karşı fon davaları açıldı.

AVUKAT ÜZERİNDEN YAPILAN MİLYONLUK VURGUN

Davaları kurum adına takip eden isim avukat Burcu Gökdağ.

Gökdağ bu davaları takip ettiği süreçte icra dosyaları üzerinden kurumu dolandırarak 19 milyon 318 bin 37 lira 80 kuruşu zimmetine geçirdi. Zimmet belirli bir zaman içinde peyder pey gerçekleşti. Bu nedenle müfettişler kurum zararının gerçek bedelini ölçmek için ödemelerin yapıldığı günün Merkez Bankası döviz satış kurunu esas alarak ABD dolarına çevirdi. Buna göre kurumun uğradı zarar 3 milyon 307 bin 469 dolar (105 milyon 706 bin 709 lira) olarak hesaplandı.

Gökdağ ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından hakim karşısına çıktı ve 2022’de tutuklandı.

Gökdağ’ın avukatı tüm işlemlerden kurumun haberdar olduğunu savundu: “İddialar ahlaki olmayan bir yapının müvekkilim vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir.”

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU DA BULUNUYOR

Ankara’da başsavcılık kurumdaki yolsuzlukla ilgili şüpheliler hakkında soruşturmaya devam ederken TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner başsavcılığa şikayet dilekçesi verdi ve yolsuzluğun ‘organize’ olduğunu öne sürdü:

“Söz konusu usulsüzlük ve zimmete para geçirme, dolandırıcılık eylemlerinin TŞOF’da organize bir biçimde gerçekleştirildiğini düşünmekteyiz. Sayın başsavcılığınızca derinlemesine yapılacak soruşturmada da bu husus net bir biçimde ortaya çıkacaktır.”