105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası

Yolsuzluk şüphesiyle İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 21:13
105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası
Abone Ol google-news

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) yönelik yürütülen soruşturmada, kurum tarafından yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.

Yolsuzluğa bulaştığı şüphesiyle İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre, kurum içinden gelen şikayet dilekçesinde ‘dolandırıcılığın organize biçimde’ yapıldığı öne sürüldü. Bilirkişi heyeti, şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporladı.

"BAKANLIĞA ÖDEYECEKLERİ MİLYONLARCA LİRAYI İÇ ETTİLER"

Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesine göre ülke çapında araç plakalarının üretim, dağıtım, satış ve basımı TŞOF’un tekelinde.

Kurum buradan elde ettiği gelirin yüzde 60’ını İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na yatırmak zorunda. Ama TŞOF, bakanlığa daha az para vermek için kanuna göre gider olarak gösterilmemesi gereken şeyleri de gider olarak göstermiş. Bu nedenle kuruma karşı fon davaları açıldı.

AVUKAT ÜZERİNDEN YAPILAN MİLYONLUK VURGUN

Davaları kurum adına takip eden isim avukat Burcu Gökdağ.

Gökdağ bu davaları takip ettiği süreçte icra dosyaları üzerinden kurumu dolandırarak 19 milyon 318 bin 37 lira 80 kuruşu zimmetine geçirdi. Zimmet belirli bir zaman içinde peyder pey gerçekleşti. Bu nedenle müfettişler kurum zararının gerçek bedelini ölçmek için ödemelerin yapıldığı günün Merkez Bankası döviz satış kurunu esas alarak ABD dolarına çevirdi. Buna göre kurumun uğradı zarar 3 milyon 307 bin 469 dolar (105 milyon 706 bin 709 lira) olarak hesaplandı.

Gökdağ ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından hakim karşısına çıktı ve 2022’de tutuklandı.

Gökdağ’ın avukatı tüm işlemlerden kurumun haberdar olduğunu savundu: “İddialar ahlaki olmayan bir yapının müvekkilim vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir.”

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU DA BULUNUYOR

Ankara’da başsavcılık kurumdaki yolsuzlukla ilgili şüpheliler hakkında soruşturmaya devam ederken TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner başsavcılığa şikayet dilekçesi verdi ve yolsuzluğun ‘organize’ olduğunu öne sürdü:

“Söz konusu usulsüzlük ve zimmete para geçirme, dolandırıcılık eylemlerinin TŞOF’da organize bir biçimde gerçekleştirildiğini düşünmekteyiz. Sayın başsavcılığınızca derinlemesine yapılacak soruşturmada da bu husus net bir biçimde ortaya çıkacaktır.”


yolsuzluk haberleri vurgun haberleri Eyüp Aksu haberleri

İlgili Haberler

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem'den, Eyüp Aksu'ya tepki: 'Bizi gömecekmiş... Sen kimsin de bizi gömüyorsun?'

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem'den, Eyüp Aksu'ya tepki: 'Bizi gömecekmiş... Sen kimsin de bizi gömüyorsun?'
Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'
Buğra Gökce’den Murat Kurum’a ‘taksi’ yanıtı: ‘Öneriyi getirdik, Eyüp Aksu reddetti’

Buğra Gökce’den Murat Kurum’a ‘taksi’ yanıtı: ‘Öneriyi getirdik, Eyüp Aksu reddetti’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır
Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi

Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi
İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı

İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi

AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu