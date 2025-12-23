105 yaşında AKP'ye üye oldu

Kahta ilçesi Güzelçay köyünde yaşayan 105 yaşındaki Hanım Orman, yakınlarına AKP'ye üye olmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine aile üyeleri, ilçe teşkilatı ile görüşerek durumu bildirdi. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AKP Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Hanım Orhan'ı evinde ziyaret ederek, üye kaydını gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'A 'SEVGİSİNİ' ANLATTI

Hayatı boyunca birçok döneme ve zorlu sürece şahitlik ettiğini dile getiren Hanım Orman, AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve güveni ifade etti.

Orman, 'sağlık ve sosyal hizmetler alanında yapılanların hayatını kolaylaştırdığını' öne sürdü.