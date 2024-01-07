106 dönümlük tarım alanına konut dikecekler

Antalya’nın Alanya ilçesi Kargıcak-Karagedik mevkisinde bulunan 106 dönümlük tarım alanının konut alanına çevrilmek üzere yapılaşmaya açılacağı öğrenildi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00
106 dönümlük tarım alanına konut dikecekler
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Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu arazinin konut alanına çevrilmesiyle ilgili CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ve MHP’li Alanya Belediyesi’nin görüşüne başvurdu. Büyükşehir belediyesi bakanlığa olumsuz görüş bildirirken belediye meclisinin AKP ve MHP grubu görüş vermedi. Söz konusu arazinin yapılaşmaya açılıp açılmayacağına ilişkin son kararı bakanlık verecek.

Konu, Alanya Belediyesi’nin meclis toplantısında da gündeme geldi. CHP’li belediye meclis üyesi Nazmi Zavlak, “Kargıcak bölgesi ikametten dolayı kapalı bir bölge. Tarım alanının, tarım niteliğini korumak varken konut alanını açmak için neden böyle bir çalışmaya engel olmuyoruz. Alanya’da kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle yapılaşmanın önü açılıyor” dedi.

Zavlak’a yanıt veren MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de “Biz 10 yılda yalnızca bir kere yapılaşmaya onay verdik, bunun dışında hiçbir şekilde onaylanmadık. Bu konuda da görüş vermedik. Bakanlığa havale ettik” diye konuştu. 



Konut Tarım

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