107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Ablasının evinde yakalandı!

13.01.2026 12:44:00
AA
İstanbul'da dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 41 ayrı olay sebebiyle aranan firari, ablasının evinde yakalandı. Zanlının, 22 yıl önce Pendik'te 2 kişinin fidye için kaçırılarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, cezaevi firarisi Cafer A.'nın izine ulaşıldı.

Ekipler, 13 Ekim 2025'ten bu yana aranan Cafer A.'nın, ablasının Eyüpsultan'daki evinde saklandığını belirledi.

Özel harekat polisleri desteğindeki operasyonla yakalanan firari hükümlünün, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından 41 aranması ve 107 yıl 10 ay hapis cezası olduğu belirtildi.

Ayrıca 3 milyon 464 bin 990 lira adli para cezası bulunan hükümlünün, 2004 yılında Beykoz Anadolu Hisarı Fevzi Çakmak Lisesi'nde yapı dekorasyon öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Eroğlu ve meslekten ayrılan arkadaşı Erol Öztürk'ün fidye için kaçırıldıktan sonra Pendik'te öldürülerek su kuyusuna atılmasına ilişkin soruşturma kapsamında da suç örgütü elebaşı olarak yakalandıktan sonra bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Cafer A., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

