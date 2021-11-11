10'uncu kattan atlayan kadın, caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü
Elazığ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakan yabancı uyruklu kadın, caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan V.G. ise tedaviye alındı.
Olay Elazığ'da saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bıraktı.
Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.
Ağır yaralı kadın ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Buz gibi anlar: Koltuğa değil kanepeye...
- AKP'li başkandan şehit yakınına hakaret!
- Berat Albayrak'tan yeni hamle
- Saadet Partisi'nden 'koltuk' krizine ilişkin ilk tepki
- MasterChef'in eski yarışmacısından üzen haber
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- Vali, Atatürk düşmanını bu karikatürle andı
- Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
- Küplere bindi yayını terk etti
- İYİ Parti'den koltuk krizine ilişkin açıklama