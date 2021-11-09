Bursa'da feci kaza: Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

09 Kasım 2021 Salı, 10:10

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Osman Gazi caddesi üzerinde meydana geldi.

Gece saat 03.30 sıralarında ana caddeden giden Enes A. (18) idaresindeki motosiklet ile ara yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan feci kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Enes A.'nın (18) yardımına koşarken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün rahatlığı dikkat çekerken, vatandaşlar kaçan sürücüye tepki gösterdi. Ağır yaralanan Enes A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsünün kazadan bir gün sonra polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.