11 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:54

İstanbul ilinde 11 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KEÇECİ PİRİ mah KİRACI ODALARI, MEMURLAR, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER,KARADENİZ, YÜCEL, YATIRIM,IŞIK,DÜZGÜN, ÇALIŞ, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / ÖRCÜNLÜ mah BAĞDERE ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, GÖKTÜRK, HAYAT, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ALİBEYKÖY mah sk / ÇIRÇIR mah sk bölgelerinde 11/06/2024 00:05:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah EGEMEN, HEVES sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, FİNCANCILAR ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, NASUHİYE, PAŞA CAMİİ, UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR sk / SURURİ mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR sk / SÜLEYMANİYE mah İSMETİYE sk / TAHTAKALE mah FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, VASIF ÇINAR sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALEDİBİ, MEVLANAKAPI sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah TİYATRO sk / NİŞANCA mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TULUMBA ÇIKMAZI, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 11/06/2024 00:05:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., 10.CD, 4, 9.CD, AKASYA., AKZAMBAK, BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GECE SEFASI ÇIKMAZI, GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GÜNDÜZ SEFASI ÇIKMAZI, MANOLYA*-, PAZI ÇIKMAZI, REYHAN., TAŞKIRAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, TELGRAF ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM., ÇINAR. sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., AKŞAM SEFASI, ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI., ALTINTOP ÇIKMAZI., GÜLHATMİ ÇIKMAZI, GÜNEBAKAN, MAUN ÇIKMAZI, SAKIZ AĞACI ÇIKMAZI, ÇUHA ÇİÇEĞİ., ŞEBBOY sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GELİN, GÜLHAN ÇIKMAZI, HALE ÇIKMAZI, HÜR, KEVSER, MARAL, MEFKURE, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., OĞUZ, PERİ, ÇAĞLAYAN, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, LALE BAHÇESİ, NALBANT ÇEŞME, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah CANKUR, TATAR, TAŞLIBURUN, TÜRKMEN, UÇAN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KURABİYE, KURUÇAY, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah BOĞAZKALE SOKAK bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah gölet caddesi bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7048., 7052. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah AĞAÇLI, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah FERİDE, GÜLBAHAR, NAMIK KEMAL, TABİP sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah 206. cd 207.cd bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah sk / YENİ mah sk bölgelerinde 11/06/2024 13:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, DARCAN, ESKİ OSMANLI, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE KUYU, MEHTAP, MUSA DAYI, NACİ KASIM, SELAHATTİN PINAR, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/2., 113/1., 309., ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / VELİEFENDİ mah 74/2. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 76., 85/10., 85/11., 85/4., 85/7. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/11., G/13., G/14., G/17., G/18., G/8., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 41., 45/1., 45/2., 45/2A sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BAŞAR 3, BÜYÜKERENLER, BİRGÜL, D-100 KARAYOLU, DEHA, EFKAN, EGEMENİ, GÖÇEK, GÜNTEKİN, GÜRGEN 1, GÜVENÇ, ITIR, KARTOPU 2, KORKUT, MELDA, NARİN 1, OKYAY, SEMİRAL, SEYYAH, SONER, TÜRKOBA, UFUK 2, ULUS 2, YAZICI, YENİKÖY, ÜLKER 1, ÜVEYİK, ŞEN 1 sk / HÜRRİYET mah KAZIM KARABEKİR sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, AKHAN, BAĞCI, BERFİN, BERKAY, BOZKURT, DEVRAN, DİLER, EKİN, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZAKIN, ÖZALTAN, ŞEHİT SADIK BEZER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah HİLAL 3, ÖDEMİŞ, ŞAHİN 3, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah LALAPAŞA sk / YENİMAHALLE mah ARALIK, AY, GÜNEŞ 4, PAPATYA 3, RÜYA, SARDUNYA 1, SÖĞÜT 2, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah GÖLBOYU, KAMER, MİRAY, ÜNSAL, İSTANBUL 1 sk / DİZDARİYE mah ABDURRAHMAN EREKE, ASLI, AYSUN, CAMİ, GÖLBOYU, KAMELYA 4, KARAAĞAÇ, MİMAR SİNAN, PAZAR, PERVİN, REHA, SAKLI, SEYİT ONBAŞI, VATAN 4 sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ATATÜRK 1, CELALİYE, GÖNENÇ, HÜRRİYETİM, ULUS 1 sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah ARKADAŞ, DEFNE 5, EFLATUN, ERSEN, FUNDA 1, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KALENDER 2, KARTAL, POYRAZ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇİLEKLİ, ÇİT, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHAR 2, EREN, GENÇTÜRK, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, KARAKOL, KARANFİL 3, KİVİ, LİMON, MEŞE 1, MİLLET 2, ORDU 1, SANDAL 2, SONAY, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMÜR, ŞUBAT sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, BENAY, EMEL, GÖREN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNEŞ, GİRNE, HEDEF, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, RENGİGÜL, REİS, SİNEM 1, USKUMRU, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜMİT 1 sk / MİMAROBA mah SERİN, ÇİSİL sk bölgelerinde 11/06/2024 13:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ, ERDEM, GÜLBAŞAK, GÜLDİKEN, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FERMAN, FIRTINA, HAKTANIR, TOPKARA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -GÜRSEL mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, KONFOR, İZMİR sk / KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, EMRULLAH EFENDİ, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk bölgelerinde 11/06/2024 00:30:00 - 11/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2602., 3.GAZİ, DELİ ORMAN, FEVZİ ÇAKMAK, HAVADAR, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk bölgelerinde 11/06/2024 00:30:00 - 11/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HANİFE ANA, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, UZAKÇİFTLİK sk bölgelerinde 11/06/2024 03:30:00 - 11/06/2024 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, ASLANTEPE, DOĞANAY, FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ, KONDOVA, KUTLU, METE, POYRAZ, SÜLÜN, SİNEM, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ CAMİ, YÜCE, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SEYİSOĞLU sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406. sk bölgelerinde 10/06/2024 20:00:00 - 11/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1597., 1598., 1599., 1600., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., 1614., 1615., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2423., 2424., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2439. sk bölgelerinde 11/06/2024 20:00:00 - 12/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, HAYRAT, TAŞKIN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DORUK , SAHRA sk bölgelerinde 11/06/2024 11:00:00 - 11/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, GAZİ OSMAN PAŞA, LEVENT, ÖNDER sk bölgelerinde 11/06/2024 11:00:00 - 11/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 325., 326., 327., 328., 329., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 160., 169., 170., 171., 172., 173., 174., HORASAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/06/2024 00:30:00 - 11/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 11/06/2024 02:00:00 - 11/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 845., 849. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:30:00 - 11/06/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, AZZAM, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KERMES, KORUİÇİ, MABET, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AKÇALI, AYHAN, AYNUR, AŞİNA, BAŞARAN, BEYLİK, CANFEDA, DAMLAPINAR, DAĞ, DİLŞAH, EBUSUUD, ESKİHİSAR, EĞİTİM, GURBETÇİLER, HORHOR, HÜNER, KARİYE, KONUK, KOVANLIK, MALTEPE, MAMUR, MARİFET, MESİRE, NAMDAR, NURLU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, TUNÇDEMİR, VEYSEL KARANİ, YAZGI, YEDİ BAŞAK, YOĞURTÇU, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, ESMER, HALİL, KUMRU, MAVİ BONCUK, MEHLİKA, NEZAKET, SULTAN SELİM, TAŞOLUK, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde 11/06/2024 01:00:00 - 11/06/2024 16:21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah Tunalı Cad bölgelerinde 11/06/2024 00:00:00 - 11/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BERRAK, ORTA AKASYA sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, EREN sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, SOKULLU sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 108., 110. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BAHARİYE, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KOCATEPE, KÜLTÜR, LOKUM, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, AKŞEMSETTİN, ALAKAYA, ANAYURT, ARŞIN, ASUMAN, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAYRAK, BAĞLAR, BEREKET, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, DİDEM, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLSEN, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HUZUR, KAHRAMAN, KALYONCU, KANARYA, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, MÜMTAZ, OVALI, OĞUZ, SAMET, SANCAK, SARMAŞIK, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, SÜTÇÜ İMAM, TURGUT ÖZAL, UMUT, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, YAPRAK, YAŞAR DOĞU, YEŞİM, YILDIRIM, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇETİN, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ, İMAR sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/06/2024 11:00:00 - 11/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 7., 8., 9., ANADOLU, AÇELYA, BEGONYA, GARDENYA, GÜLHATMİ, PAPATYA, YABANGÜLÜ sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA sk / İNÖNÜ mah 348., 404., 405., 406., 408. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993. sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2488., 2509., 2512., 2513., V, Y sk bölgelerinde 11/06/2024 09:30:00 - 11/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.