11 ilde 'sahte site' operasyonu: 200 milyon TL’lik dolandırıcılık ortaya çıktı

İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet siteleri ve sanal medya platformlarından kurulan dolandırıcılık ağına yönelik 4 ay süren teknik takip gerçekleştirildi.

11 İLDE OPERASYON

Yapılan çalışmalarda şebekenin faaliyetleri deşifre edilirken, Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda çok sayıda adrese baskın yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerin lüks otellerde konakladıkları ve lüks araçlar kullandıkları belirlendi.

200 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin ünlü markalara ait ev eşyası, elektronik ürün ve cep telefonu satışını sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden sattıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin yurttaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.