11 işçinin öldüğü fabrikada, sanıklara ödül gibi ceza!

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde 'ZSR Patlayıcı A.Ş.' isimli mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, geçtiğimiz yıl 24 Aralık’ta meydana gelen patlamada Muhammet Ergin (35), Seçil Çapa (25), Seda Akın (36), Tuğba Demir (22), Elif Özgür (20), Tuba Sert (42), Müberra Sönmez (46), Selin Karanlıkoğlu (28), Çetin Karamüftüoğlu (39), Enes Kırmızı (29) ile Kimya Mühendisi Özlem Özçakır (33) hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şirket müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa tutuklanırken patlayıcı üretim müdürü Murad Bayraktar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sanıklar Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad Bayraktar ve Hulusi Yağız Aboumarsa hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın 21 Mart'ta Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen ilk duruşmasında Hulusi Yağız Aboumarsa tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4 SANIĞA HAPİS CEZASI!

Davanın karar duruşması bugün görülürken duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Yılmaz ve Serkan Bozoğlu ile tutuksuz sanıklar Hulusi Yağız Aboumarsa ve Murad Bayraktar ile olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını vererek sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmasını isterken sanıklar ise geçmiş duruşmalardaki savunmalarını tekrar etti ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu oldukları tespit edilen Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu ve Murad Bayraktar'a ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 9 yıl 2’şer ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Olayda tali kusurlu olduğu kaydedilen Hulusi Yağız Aboumarsa’ya ise aynı suçtan önce 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi, daha sonra ise takdir indirimi yapılarak bu ceza 4 yıl 7 aya indirildi.