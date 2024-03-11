11 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:04

Güncelleme: 11.03.2024 - 18:04

BOLU ilinde 11 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, ÇIKINLAR, OKÇULAR mahallelerinde 3248, 3248. SK., 3297. SK., 3298. SK., 3300, 3303, AKINCI, AKINCI SK., AKÖĞRETMEN SK., ALDEMİR SK., ASLAN SK., BOLU HACI BAYRAM VELİ İMAM HAT, ÇAMLICA SK., ÇELİK SK., DERVİŞ SK., DORUK, DORUK SK., DR SADIK AHMET CD., EMİN SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GÖLCÜK SK., GÖLCÜK_1, HACI YUSUF YAR CD., HALİLLER SOK, İZZET BAYSAL KAMP EĞİTİM MERKE, KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KAPLAN SK., SAYGI, SAYGI SK., SERKAN, SERKAN SK., SEVAL, SEVAL SK., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD., TUNÇ SK., ULEMA SK., VOLKAN, VOLKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde ORGANİZE SANAYİ SİTESİ B KAPIS, YENİAKÇAKAVAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2871. SK., 2901, 2902, 2904, 2917, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ARDA SK., ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIZMECIOGLU, ÇİĞDEM SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİZMECİOĞLU SK., DÖNER, DÖNER SK., EFLATUN SK., EREN, FUAR SK., GÜNDÜZ SK., HAS SK., HİTİT SK., HULİSİ TÜZMEN CD., İZZET BAYSAL CD., KARAÇAYIR PARKI İÇİ YOLU, KUTUCULAR SK., MURAT CANBAŞ CD., NADİR SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK_1, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, OVABAŞLI SK., ÖZLEM SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT ISMAIL SEREMET, SEHIT NECIP EMRE, SEHIT SELEN PASA, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., ŞEHİT NECİP EMRE SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD., YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, İMAMLAR, MERKEZ mahallelerinde BAKIRLI, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞIŞLAR, BAYRAMLAR mahallelerinde BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, İMAMLAR, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ, İMAMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENDERESİ mahallelerinde DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZAHMANLAR mahallelerinde BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde BANAZ KÖYÜ İMAMLAR MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALTALI mahallelerinde BALTALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖYÜ YOLU, IMAMLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde BALTALI YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN mahallelerinde AVDAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YENİSEFA, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYAYLA, DEĞİRMENÖZÜ, DEMİRCİLER, MERKEZ, MESCİLER mahallelerinde ÇAMYAYLA, ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇAMYAYLA KÖYÜ YOLU, DEĞİRMENÖZÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER YOLU, MESCİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MANGIRLAR KÖY YOLU, MANGIRLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK, TEKIRLER mahallelerinde GÖLCÜK KÖYÜ TEKİRLER MAH, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, TEKIRLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ATATÜRK CAD, ÇAYKÖY MAH, ORTAKÖY KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALASINIR, ALASİNİR, DELICELER, TOPALLAR mahallelerinde ALASINIR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, TOPALLAR MAHALLE YOLU, YAZILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mart Pazartesi 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOSUNLAR mahallelerinde TOSUNLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORTA, TAŞKESTİ, TOSUNLAR mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ATATÜRK CD., ATATÜRK/2, bölükören, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8 SK., KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAPAR, N KENDISI mahallelerinde CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABALAR mahallelerinde DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, KABALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 11 Mart Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde CEYLANLI KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 11 Mart Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR mahallelerinde DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVATLAR, BEKIRFAKILAR MERKEZ, BEKİRFAKILAR MERKEZ, ÇATACIK, ÇİFTLİK, FINDICAK, SÜNNET MERKEZ, YAPRAKLI mahallelerinde AYVATLAR MAHALLE YOLU, BEKIRFAKILAR KÖY MERKEZ YOLU, BEKİRFAKILAR KÖYÜ YOLU, ÇATACIK, ÇATACIK KÖYÜ YOLU, ÇİFTLİK KÖYÜ, FINDICAK MAHALLE YOLU, SÜNNET KÖYÜ, SÜNNET KÖYÜ YOLU, SÜNNET MERKEZ KÖY YOLU, YAPRAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, BEY, ÇAKIRLAR, HAMZALAR, KINDIRA, MERKEZ, MİTATLAR, OSMAN AGALAR mahallelerinde BEY MAHALLE YOLU, ÇAKIRLAR MAHALLE YOLU, HAMZALAR MAHALLE YOLU, KINDIRA KÖYÜ BEY MAH, KINDIRA KÖYÜ YOLU, KINDIRA MERKEZ KÖY YOLU, OSMAN AGALAR MAHALLE YOLU, ÖREN KÖYÜ AHMETLER, ÖREN KÖYÜ YOLU, ÖRENKÖY HAMZA MAH, ÖRENKÖY OSMANAĞALAR MAH, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGIRLAR, SAĞIRLAR, YAYALAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, SAGIRLAR MAHALLE YOLU, SAĞIRLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.