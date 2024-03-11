11 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:04

Güncelleme: 11.03.2024 - 18:04

DÜZCE ilinde 11 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, N KENDISI, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde D 100 KARAYOLU, MAMURE KÖYÜ İÇ YOLU, ORKİDE SK., PASA, TEKİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KÖROĞLU SK., MEHTAP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ÇİĞDEM SK., DOĞAN SK., MUAMMER AKSOY CD., YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLAVER, ESMAHANIM, KIRKHARMAN, KÖYÜN KENDİSİ, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, N KENDISI mahallelerinde AYDINYAYLA, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, N KENDISI mahallelerinde ADAKÖY, ADAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADİRLER mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI, SELAMLAR mahallelerinde 705. SK., ÇAYBÜKÜ, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADIRLER, HACIKADİRLER mahallelerinde AKDERE, AKDERE CD., HACIKADİRLER KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 11 Mart Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENI mahallelerinde 19. SOK., 208. SK., 424, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 5., 5. SK., KİBAR SK., NALBANT SK., ÖZBEK SK., SPOR SK., ŞEHİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde 335., BULUT SK., COŞAR SK., GÜNEY, GÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH, ORTA, YENI, YENİ mahallelerinde 101. SK., 102, 102. SK., 121., 121. SK., 122 SK., 122. SK., 123, 123 SK., 123. SK., 124 SK., 124. SK., 125. SK., 126, 126 SK., 127, 127., 127. SK., 128, 128. SK., 129. SK., 130, 130 SK., 130. SK., 131, 132, 133. SK., 134. SK., 135, 138., 143. SK., 146. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 159., 159. SK., 168., 17 AGUSTOS, 17 AGUSTOS CD., 17 AĞUSTOS CD., 172., 172. SK., 173. SK., 174. SK., 175. SK., 178., 178. SK., 179. SK., 180. SK., 182. SK., 185. SK., 187, 196., 20., 20. SK., 353., 4. SK., 70., 75. SK., 80., ACAR SK., AKÇAY SK., ATATÜRK, BAKIRCILAR SK., CİHANGİR SK., CUMHURİYET CD., ÇAM SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., EROL SK., ERTUĞRUL SK., ESNAF SK., GÜNEY SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., HÜRRİYET SK., ISTIKLAL, IŞIK SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KAYA SK., KONURALP SK., KORU, KÖKSAL SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUALLIM, MÜDERRIS, ÖZ, ÖZBEK, ÖZSOY, ÖZSOY SK., PARLAK SK., PAZAR SK., POYRAZ SK., SAGLIK, SAĞLIK CD., SAKİN SK., SEÇKİN SK., SEHIT MESUT KIROGLU, SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, SEN, SIFA, ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD., ŞEN SK., ŞİFA SK., TRABZON SK., TRAFO SK., YAĞMUR SK., YAYLA, YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.