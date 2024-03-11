11 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:04

Güncelleme: 11.03.2024 - 18:04

İstanbul ilinde 11 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 11/03/2024 00:00:00 - 11/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TUNAHAN sk bölgelerinde 11/03/2024 00:00:00 - 11/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah SELANİK sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 3.AKASYA, 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDULLAH ÇAVUŞ, ABDÜLLATİFPAŞA, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MANASTIRLI RIFAT, NAMIK KEMAL, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, ÂSIMBEY sk bölgelerinde 11/03/2024 10:00:00 - 11/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah HACI ZİHNİ EFENDİ sk bölgelerinde 11/03/2024 11:00:00 - 11/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/2., 869/3., 869/4., 878., 879., 879/1., 879/2., 881., CAHİT ZARİFOĞLU sk bölgelerinde 11/03/2024 09:30:00 - 11/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/03/2024 10:00:00 - 11/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, DİDİM, GÜMÜŞSUYU, MAÇKA, NİLÜFER., TAŞKIŞLA, ÇAM sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, DEREİÇİ., KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah EMİRGAN ÇEŞMESİ, KALAMIŞ, KONUR, KORU YOKUŞU sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, DEREİÇİ., KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET, ITRİ, NECATİ KARTAL, TRABLUSGARP, İKİZDERE sk / GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KİRİŞHANE, PİRİ REİS sk / MİMAR SİNAN mah AHKAM, AKARSU, AKBUDAK, AKPINAR, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, CENGİZ TOPEL, FAHRETTİN BERKTAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLLÜCE, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, HÜSREVPAŞA, MUHARREM MUNDUZ, MUTLUTÜRK, OTLUKBELİ, SALHANE, TAŞLIBAYIR, ÇIRAĞAN, İLHAN, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, HÜRRİYET, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KUBİLAY, 2.BİRLİK, KALE, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, PİRSULTAN sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 11/03/2024 10:00:00 - 11/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 502., SEFA, ÇAMLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 11/03/2024 10:00:00 - 11/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.ELMAS, 611., ANTİKALAR, CEMALBEY, KUYULU, SÜTÇÜDEDE, YAHYA KEMAL BEYATLI, YENİYOL, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞİNASİBEY sk bölgelerinde 11/03/2024 11:00:00 - 11/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, MALTEPE sk bölgelerinde 11/03/2024 22:00:00 - 12/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, DERYA, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİLİZ, GÜL, IHLAMUR, KIŞLA, MİNE, OYA, SALKIM, SEREZLİ, TAVLA, TUNAY, ÜNER sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 11/03/2024 13:00:00 - 11/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2345., 2346., 2356. sk bölgelerinde 11/03/2024 10:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah HALİTPAŞA, MİTHATPAŞA sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, ATILIM, AZİMET, GÖKÇEK, HERCAİ, NADİR, NEVZAT, SACİD, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, ATILIM, AZİMET, GÖKÇEK, HERCAİ, NADİR, NEVZAT, SACİD, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk bölgelerinde 11/03/2024 09:30:00 - 11/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU, ONDOKUZ MAYIS sk / SULTANİYE mah DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 11/03/2024 09:00:00 - 11/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 11/03/2024 10:00:00 - 11/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / İSMETPAŞA mah 116., 119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 127., 128., 140., 142., 143., 144., 145., 149., 154., 155., 91., ORDU sk bölgelerinde 11/03/2024 10:00:00 - 11/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.