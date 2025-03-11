11 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:55

KOCAELİ ilinde 11 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BOZA ÇİÇEĞİ SK., KARINCA DERE, LATİFE HANIM CD., OSMAN SENOL, SOYSAL SK., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK CD., BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEREN, BEREN SK., CAMILI SK., CENGIZ TOPEL, ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADAS, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., EBRU SK., EMİNOĞLU SK., ESTERGON, ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜRGEN SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE SK., KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZMAL SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SUR SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAVUZ ÖZER, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BEĞENDİK SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., GÜMÜŞOVA SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., PAPİLA SK., SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKÇE SK., DÜZLER SK., ER, ER SK., FEVZİ PAŞA CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., KARA AHMET, LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPAŞA CD., NUR SK., TINAZTEPE, YETİMALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., ARZUM, AŞİKAR SK., AYAZ, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAHTİYAR SK., BAŞAR, BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM, DEPO SK., DONANMA, DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR, FEDAKAR SK., HALE, HALE SK., HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HIZAL SK., HURMALI, HURMALI SK., İBRIŞIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCI, İSAK, KALELİ SK., KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT, MALAZGİRT CD., MELEK SK., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ÖZENÇ SK., ÖZENTI SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SUNARLAR SK., TASKÖPRÜ, TUNA SK., TURNA, UYSAL, ÜSTÜN SK., YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., CİHANGİR SK., CUMHURİYET. CD., KANGAL SK., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİHRİBAN.. SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATMACA SK., CELAL, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HABİL, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN mahallelerinde DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde FIRTINA, FIRTINA SK., ÖZDIL, ÖZDİL SK., SARAL SK., TAŞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, BALCI, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, SARAÇOGLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AHMET ALI, AHMET ALİ CD., CEYLAN SK., ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY KANARYA, ÇİLEK SK., DAR SK., ELZEM, ELZEM CD., FERMAN, GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KINA, KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUŞTEPE SK., MELTEM SK., PAPATYA SK., SÜLÜN, TAŞOCAĞI CD., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2004., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2047. SK., 2049. SK., 2050., 2051., 2051. SK., 2067. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., TAŞÇI BURUN CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, DÜZAĞAÇ, YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 346. SK., 347., 348. SK., 349. SK., 350. SK., 705. SK., 823. SK., 824. SK., 826. SK., 829. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., DAVUT PAŞA CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE mahallelerinde ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde DEMİRCİ SK., ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., ÖMER SEYFETTİN CD., SÜLÜN SK., TAŞIL SK., ZAFER, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREĞLİ mahallelerinde BARBUNYA SK., LEVREK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Mart Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, KÖRFEZ, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101. CD., 104. CD., 1046., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD., 2074. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2808., 2825., 2832., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., KONCA CD., MANDIRA CD., NAİL AYDIN SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Mart Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AHUDUDU SK., ANEMON, ANEMON SK., ANIL, ANIL SK., BAGLAR, BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, ÇİNEKOP SK., DEDE KORKUT, DESTAN SK., DÜLGER SK., GÜNES, GÜZELYALI, HÜRMET SK., HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., IŞIK SK., İSTİRİDYE SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KEVSER SK., MEHMET YUSUF BORA CD., MERT, MERT SK., MORSALKIM, NARLI SK., ORFOZ SK., ORKİNOS SK., ORTANCA SK., PETUNYA SK., PİYALE PAŞA BULVAR, REZENE, SAMYELİ SK., SARIGÖZ SK., SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., TEKİR SK., UMUT REIS, YAKAMOZ SK., YAYIN SK., YENİBAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1020., 208. CD., 2818., 2875., ANAFARTALAR, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKİİ, DOGA KENT MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNU BABA MEVKII, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde ABDÜLHAMIT HAN, AKKAYALAR SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., BAHRIYE, BEGONYA, BEGONYA SK., CEVHER, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇEŞME SK., ÇİPURA SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., ERGÜL SK., FIRUZE, FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜZELYALI CD., HATIRA SK., HİSAR SK., HÜRMET, İPEK SK., KALKAN SK., KARAGÖZ, KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARBEYAZ SK., KELEBEK SK., KUMYALI CD., LÜFER, LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MIMOZA, MORSALKIM SK., MÜREN SK., ORFOZ, PELTEK, PELTEK SK., REYHAN SK., REZENE SK., SAHRA SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SİNERİT SK., SUNNI BABA, YABANGÜLÜ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKII, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALILLER MEVKII, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇINARLI, ÇIRAKLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER, TOYLAR, YENİKENT mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKHUN SK., AKIN SK., AKYOL SK., ALPAY SK., ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ASLI, ASLI SK., ATA SK., AYTEPE SK., AYYILDIZ SK., AZAK SK., BAĞDAT SK., BALCI SK., BATUHAN SK., BELKIZ SK., BİLGİLİ SK., BONCUK SK., BORA, BORA SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOZADA SK., BOZOK SK., BÜŞRA SK., CANDAN, CANDAN SK., ÇAY SK., ÇELİK SK., ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DEFNE SK., DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCI, DEMİRCİ, DERİNCE BELEDİYESİ SPOR TESİSL, DERİNKOL SK., ELVAN, ELVAN SK., EMIRSALLI MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, ENGIN, ENGİN CD., ERSİN SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EYLEM SK., EYLÜL SK., FİRUZE SK., GÖKTUĞ SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜMÜŞ SK., GÜRKAN, GÜRKAN SK., GÜZİDE, GÜZİDE SK., HAMİYET SK., HAN SK., HAVVA SK., HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILKBAHAR, IPEK, ISIKLAR, IŞIKLAR, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAMURAN, KAMURAN CD., KAPTAN SK., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KARATAY SK., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYEL SK., KARTAL SK., KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KASIRGA SK., KAYIN SK., KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA SK., KİLİM, KONUR, KONUR SK., KORAL SK., KORUDERE SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTI SK., MARTILAR MEVKII, MELIK GAZI, MELİK GAZİ SK., MELİK SK., MERYEM, MERYEM SK., MURAT, MURAT SK., MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MÜJDAT SK., MÜJDE SK., NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, OGUZ KAGAN, OĞUZ KAĞAN SK., OKUMUŞ SK., OLTU SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ SK., ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ SK., ÖGRETMENLER, ÖGRETMENLER CD., ÖĞRETMENLER CD., ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZ SK., ÖZAY SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., POLAT SK., POYRAZ SK., SAKA, SAKA SK., SALMAN, SALMAN SK., SEDA SK., SEHER SK., SEMIH, SEMİH SK., SEN, SEN SK., SENEM SK., SERAP SK., SEVDA SK., SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SOYTÜRK SK., SÜMEYYE, SÜMEYYE SK., ŞEHİT HALİL İBRAHİM ARSLAN SK., ŞEHİT YUSUF KESKİN SK., ŞEREF SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECİK, TEZEL, TEZEL SK., TOPCUOGLU, TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKII, TOYLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TÜFEKÇİ SK., UMUT SK., VİLDAN, VİLDAN SK., YİĞİT SK., ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., FARUK SÖNMEZ SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HAYRİ KULUMBUR CD., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde HASAT SK., ULUS, ULUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde FEVZI ÇAKMAK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Mart Salı 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3206., 3218., 3219., 3219. SK., 3220., 3221., ARMUTLU SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., ORGANİZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde IŞIL SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., NURGÖK, OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAFİNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM, ELEM SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., GELİNCİK SK., ISRA, İSRA SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KUTUP, KUTUP SK., NUH SK., TAHA, TAHA SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ÇARDAK SK., DICLE, DİCLE SK., GİRNE SK., GÜVEN, HASAN TAHSİN CD., HOCA AHMET YASEVİ CD., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜRMÜZ SK., KONAK SK., LIMON SK., MAKBUL, MAKBUL SK., SEVCAN SK., TAMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ATMACA, BEYLIK, BEYLİK SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DEVA SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., ENDÜLÜS SK., FERİDE SK., HACI SK., HAZAN SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., NİYET SK., SITKI SK., TURAN, ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., YENIGÜN, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, EMEK mahallelerinde BERRAK, BERRAK SK., BILGE, BURAK REİS CD., EMIRGAN, EMİRGAN SK., GÖKHAN, GÜRSU, GÜRSU SK., HALUK SK., KEMAL, KEMAL SK., KILIÇ SK., KOÇAK, KOÇAK SK., SEVİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 11 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ÇERKESLI, KAŞARHANE SK., NUH ÇİMENTO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK mahallelerinde GÖLLER, KÖRFEZ RADAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, KIŞLADÜZÜ mahallelerinde RADAR CD., ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4440 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3261, 3262., EROĞLU SK., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1421/1. SK., 1422. SK., 1423/1. SK., 1430. SK., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1403/1. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1409. SK., 1409/1. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416., 1416. SK., 1418. SK., 1419. SK., D-100 KARAYOLU CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3205., 3249., 3249/1., BAYKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3236. SK., 3248/1., 3248/2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3256., AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, MEZARLIK SK., ORGANIZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3231, 3231., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244., 3244. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KARANFİL SK., KÖMÜRCÜLER SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SUDE SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3217, 3217., 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., BADEM SK., BANU SK., BERİL SK., ÇATAL SK., DENİZ SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERİM SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE CD., GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NİLÜFER SK., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4105., 4124., DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY, MUALLİM KÖY CD., OKUL SK., ÖZGÜR SK., SAĞLIK SK., SİTE SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., YENI KUYU(OSB'DE KALIYOR), ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1162. SK., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1167., 1167. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 303. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 308/1. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 310. SK., 311/1. SK., 312. SK., 313/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997., 1997. SK., SEHIT ARSLAN KULAKSIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3206, 3206. SK., GEBZE, MERCAN SK., ÖZKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.