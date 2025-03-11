11 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:56

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:56

MANİSA ilinde 11 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Cenkyeri; MALAZGİRT, Manolya Sk., Mehmet Emin Özay Cd., Menekşe Sk., Mimar Sinan Sk., Muharrem Sk., Muharrem Sokak, Nadir Hakkı Önen Cd., Nizamoğlu Sk., Pelit Sk., PINAR, Sakarya Sk., Sağlık Sk., Selvi Sk., SİMAV, Site Sk., Sümbül Sk., Tki Cenkyeri Sosyal Tesisi İç Yolu, UYSAL, Uz Sk., Yazıkuyu Sk., Yirik Sk., YUNUS EMRE, Zambak Sk., ÇETİN, Özay Sk., Şahin Sk., Şan Sk., Şen Sk, Şükrü Saraçoğlu Yıldız Sk., SELVİ, KARAELMAS, YİRİK, Gülbahçe Sk., İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Çividede Sk., İsimsiz12, İsimsiz15, Monalya Sk., İsimsiz17, Atatürk Cad., İsimsiz21, İsimsiz23, Selvi Sk., İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, Atatürk Cad., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz55, Asar Site Küme Evleri, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz22, İsimsiz95, İsimsiz96, Adnan Menderes Cad., Adnan Menderes Cad., İsimsiz122, Adnan Menderes CAD., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, Aşağıpınar Mvk., İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz137, İsimsiz139, Karaelmas Sk., Karaelmas Sk., İsimsiz143, İsimsiz144, Kaya Sk., Kamil Sk., DEVEÖNÜ Mvk., KAMİL, ATATÜRK, atatürk, GÜL, İsimsiz57, Atatürk Cd., Avcı Sk., Aşağı Dere Caddesi, AŞAĞIPINAR, Bahçelievler Kümeevleri, BEŞEVLER, Can Sk., Cemal Ünal Caddesi, Cemal Ünal Cd., Cenk Cd., Cuma Sk., Dedebaşı Cd., Doğanevler Kümesi, DUTLU KUYU, DÖVÜCÜ, EKİN, Erakıncı Sk., Fatih Sk., Gazi Sk., Güvercin Sk., Hacı Süleyman Sk., Huzur Sokak, HÜRRİYET, Hüseyin Ali Dede Sk., Ihlamur Sk., Kanarya Sk., Karanfil Sk., Karanfil Sokak, Karcı Sokak, Kaya Sk., KEMAL BALIKESİR, Koreli Sk, Kubilay Sk., Kılıç Sk, Madenci Sk., , Adnan Menderes Cd., Alparslan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Avdan; İsimsiz104, Avdan Ovası, İsimsiz99, İsimsiz91, İsimsiz88, 1. Huzur Sk., 2. Huzur Sk., Afacan Sk., Akbaba Sk., ANAFARTALAR, Arzu Sk., AVCI, Avdan Köyü Yolu, BADEM, Başak Sk., Bilir Sk., Cami Sk., Can Sk., Canan Sk, Ceylan Sk., DEĞİRMEN, Duran Sk., Eğitim Sk., FATİH, FEVZİ PAŞA, Gül Sk., Ilıca Sk., Ilıca Sokak, Irmak Sk., Işık Sk., Kamaz Sk., Kamiller Sk, Kamiller Sk., Karanfil Sk., Kazım Karabekir Cd, Kazım Karabekir Cd., Kazım Karabekir Sk, Kuyu Sk, Lale Sk., Maden Sk., Manav Sk., Mezbaha Cd., Nergiz Sk., Ova Sk., Paşa Sk., Pınar Sk, Sezgin Sk., Sümbül Sk., Uysal Sk., Yayla Sk., Yonca Sk., YILDIRIM, Yılmaz Sk., Zeybek Sk., Zeytin Sk, Çakır Sk., İNANÇ, İnar Sk., İstiklal Cd., ŞAHİN, SEVİNÇ, ÇAYIR, EMRE, İsimsiz2, İsimsiz3, Avdan Sk., Avdan Sk., İsimsiz6, İsimsiz7, Yukarı Avdan Sk., İsimsiz23, İsimsiz25, CAMBAZ, İsimsiz31, , İsimsiz33, İsimsiz38, CAMBAZ SK., İsimsiz49, Cambaz Sk., Kazım Karabekir Cad., İsimsiz83, Bağcı Sk., İnanç, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, YILDIRIM CAD., İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, Uysal Sk., İsimsiz52, Uysal Sk., İsimsiz108, Yukarıdere Mvk. Soma Çimento Yolu , İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz127, İsimsiz137, ZÜMRÜT, GÜVEN, ŞEN, ŞEKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Akçaavlu; , Akçaavlu Köyü İç Yolu, Akçavlu Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Boncuklu; , Boncuklu Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Çatalçam; , Çatalcam Köyü İç Yolu, Çatalçam Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Devlethan; , Devlethan Köyü Yolu, Devlethan Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz16, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Dualar; , Dualar Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz22, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Duğla; , Duğla Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Hacıyusuf; , Hacıyusuf Köyü İç Yolu, Hacıyusuf Sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Hamidiye Merkez; , Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Kaplan; , Kaplan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Karaçam; , Karaçam Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Kiraz; , Kiraz Sk., Kiraz Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Kozanlı; , YEŞİLKENT, İsimsiz30, İsimsiz33, KOZANLI MH., Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz40, Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz43, İsimsiz44, Kozanlı Sok., Kozanlı Sk., İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, Yeşilkent Sk., İsimsiz75, Yeşilkent Sk., İsimsiz79, Yeşilkent Sk., Kozanlı Sk., Kozanlı, Kozanlı, KOZANLI SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Menteşe; , Menteşe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında İnönü; , Türkmen Hoca Cad., Lagun Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında İstasyon; , KEMAL BALIKESİR, RIFAT KARACA CD. , Hayıtlıdere Mevki, KEMAL BALIKESİR CAD., Eski Beycetepe Mvk., RIFATKARACA CAD., Demiryolaltı Mevki, GÜN SK., Kemal Balıkesir Cad. Altı Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Zafer; , Hatunköy Yolu, KEMAL BALIKESİR CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Naldöken; , Naldöken Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, uruzlar, Naldöken Sk., İsimsiz41, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Pirahmet; , Pirahmet, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Sk., İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Söğütçük; , Patika, Söğütcük Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, Söğütçük elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Turgutalp; , Nur Sk., Türkmen Hoca Cad., İsimsiz3, Balpınar Mvk. Kadı Değirmeni, Soma Çevre Yolu, GÜLŞEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Türkali; , Patika, Türkali Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Kısacıklar Cad., İsimsiz13, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Ularca; , Ularca Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, Ularca Sk., İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Uruzlar; , Uruzlar Köyü İç Yolu, Uruzlar Sok., Uruzlar Sk., İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Vakıflı; , Patika, Vakıflı Köyü İç Yolu, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, Vakıflı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:00.494-2025-03-11 13:00:08.165 saatleri arasında Yayladalı; , Patika, Yayladalı Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:01.918-2025-03-11 15:00:10.584 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında Yatağan; İsimsiz148, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında Tütenli; TURŞUNLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında Süleymanlı; 5 Eylül Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında Çobanhasan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Kapaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Mecidiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında Bakır; İsimsiz169, İsimsiz170, HARTA, Harta Sk., Bakır Sk., Akhisar Bergama Yolu, Bakır Sk., İsimsiz167, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, HARTA SK., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:07.753-2025-03-11 12:00:15.167 saatleri arasında Çiftlik; Bakır Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:31.65-2025-03-11 13:00:38.704 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; şehit küme evleri, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, İsimsiz49, karaca ahmet küm.ev., efe kümeevler, karacaahmet küme evleri, İsimsiz36, karacaahmet, İsimsiz1, karacaahmet.., , karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, EFE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:31.65-2025-03-11 13:00:38.704 saatleri arasında Evrenos; , evrenos, evrenos, evrenos_, evrenos__ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:31.65-2025-03-11 13:00:38.704 saatleri arasında Üçpınar; , büyükarpaçay elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:31.65-2025-03-11 13:00:38.704 saatleri arasında Muradiye; gökdu kümeevler, 1, karahayıt kümeevler, MUHASEBE, , Çullu Cd., göksu kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:31.65-2025-03-11 13:00:38.704 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Kayışlar; İsimsiz9, İsimsiz8, ova yolu, , KAYIŞLAR, Kayışlar Köyü Yolu, Gökçeköy Yolu, İsimsiz7, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz102 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Gökçeköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Dilek; iç yol, köy yolu, dilek sokak, Şehit Şevket Kolonkaya, Şafak Sk., İnönü, Özhan, Çakıcı, Zambak, Yıldız, Yunus Emre, Yalçın, Yakupbay, Uğur Mumcu, Umut, Tan, Rüzgar, Orkide, Okul, Kurtuluş, İsimsiz23, İsimsiz22, , İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, Kardelen, Gül, Doğu, Dostlar Sk., Dostlar, ÇAKICI, Cumhuriyet Sk., Barış Cd., Atatürk, Aksoy Sk., İsimsiz29, İsimsiz1, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Apak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Çerkez Osmaniye; İsimsiz18, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz19, Yeniosmaniye Köyü Yolu, Yeniosmaniye Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-11 2025-03-11 09:00:38.795-2025-03-11 15:00:46.399 saatleri arasında Tirkeş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.