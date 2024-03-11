11 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:04

Güncelleme: 11.03.2024 - 18:04

SAKARYA ilinde 11 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., AKSEKİ SK., ESME- SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, NALKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1502, 1503, 1504/1, 1755/1, ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, KIBRIS, MUHACIR, NALKÖY İÇ YOLU, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTIN ERBAKAN/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, TÜRKOGLU, YENI, YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, ORTA, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., AYAZMA, BELEN, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, GÜLLÜ, HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., OFLAK SK., SELANIK, SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Pazartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1367 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5003 NOLU, 5004 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5053 NOLU SK., 5059 NOLU, 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., KARASU YOLU, KARTALLAR SK., KÖYİÇİ CD., NUR SK., SANTIYE, SET ARKASI, ÜNSAL SK., YILDIRIM1 SK., YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Pazartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 11 Mart Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde 164. SK., 191. SK., 6. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.