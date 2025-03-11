11 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:55

SAKARYA ilinde 11 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34018, 34022, ASAGINEVRIN, AŞAĞINEVRİN, NEVRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16007, 16008, 16009, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34019, 34020, 34024, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KAYACIK/31, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 3005, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4012, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., KARABOĞAZ, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 15.CD., 16021, 3001, 4001, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN 1, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Mart Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DOKUZOLUK/8, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, ZIAHMET 4005 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, KONAK, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR SK., İSKENDER DERESİ, KANDIRA CD., SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 2296, 3044 NOLU, 3049 NOLU SK., 3055 NOLU, 3057 NOLU SK., 3059 NOLU, 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 36. SK., 44. SK., CANSU SK., IREM, IREM SK., İREM SK., SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 931 NOLU SK., 932 NOLU, 932 NOLU SK., 933 NOLU, 933 NOLU SK., 933 NOLU/1, 934 NOLU, 934 NOLU SK., 935 NOLU, 935 NOLU SK., 936 NOLU SK., 937 NOLU, 937 NOLU SK., 938 NOLU, 938 NOLU SK., 939 NOLU, 939 NOLU SK., 940 NOLU SK., 941 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU, 943 NOLU SK., 943 NOLU/1, 944 NOLU SK., 945 NOLU SK., 946 NOLU, 946 NOLU SK., 947 NOLU SK., ENKA CD., GİZEM, TASKISIGI, TASKISIGI CD., TASKISIGI/2, TAŞKISIĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, KÖPRÜBASI mahallelerinde 5211 NOLU SK., 5212 NOLU SK., 5215 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5219 NOLU SK., 5221 NOLU SK., 5222 NOLU, 5222. SK., 5237 NOLU SK., 5238 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5243 NOLU, 5243 NOLU SK., 8 NOLU SK., CAMİİ SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇİFTÇİ SK., İsimsiz154, KOŞAR SK., LEYLEKLİ PARK İÇİ YOLU, YENI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU, 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1144 NOLU SK., 1541 NOLU SK., BAĞIŞLAR SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., ÇAKMAK SK., EMIR SK., İRFAN SK., POSTAHANE SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1133 NOLU SK., 1136 NOLU SK., 1137 NOLU SK., AKARSU SK., CENGIZ SK., HAZER SK., MEÇ SK., MIMAR SINAN SK., SAZ SK., SIRA SK., TIKIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mart Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1. ARA SK., 148. SK., 1680 ADA İÇİ YOLU, 1680 KÜME EVLER, 1681-, 1681 ADA İÇİ YOLU, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1688 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1690 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1691 KÜME EVLER, 1693 ADA İÇİ YOLU, 1693 KÜME EVLER, 1695 KÜME EVLER, 1696 KÜME EVLER, 1697, 1697 ADA İÇİ YOLU, 1697 KÜME EVLER, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1702 KÜME EVLER, 1711 ADA İÇİ YOLU, 1713 ADA İÇİ YOLU, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1725 KÜME EVLER, 1726, 1726 KÜME EVLER, 1728 KÜME EVLER, 1735 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 1739 KÜME EVLER, 1740, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 3349 KÜME EVLER, 3351-, 4040 NOLU, 405 NOLU, 4051 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4087 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU, 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4111 NOLU, 4124 NOLU, 4124 NOLU SK., 4124. SK., 413., 4130 NOLU, 4131. SK., 4132 NOLU SK., 4133 NOLU, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU, 4135 NOLU SK., 4140 NOLU SK., 4141 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU, 4148 NOLU SK., 4150. SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU, 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, CEVAT UNCUOGLU CD., CEVAT UNCUOĞLU CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., OĞUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF, VAKIF CD., YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 188 SK., 193 SK., 194, 194 SK., 195 SK., 196 SK., 197 SK., 198, 198 SK., 200, 200 SK., 201 SK., 202 SK., 203 SK., 204 SK., 236, 236 SK., 240 SK., DEMOKRASİ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 104 SK., 106, 106 SK., 106/1 SK., 107, 107 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 110/1, 110/1 SK., 111, 111 SK., 112 SK., 114, 142/1 SK., 142/3 SK., BARIŞ CD., BATI KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENİ mahallelerinde 133/2 SK., 237 SK., 243, 251, 252, 252/1, 253, 257, 4 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ, PIRI REIS, PİRİ REİS CD., SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 135/1, 135/1 SK., 242/1 SK., 245 SK., 246, 247, 248 SK., 249, SAHIL CD., SAHİL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KULAK, MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK SK., MERKEZ/2, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 16, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI SK., DEMIR, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GONCA, GÜL, GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KEMENÇE SK., KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., MANASTIR, MEHMET AKİF SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, YENI_10, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YIDIZ, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 350 SK., 415 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 353 SK., 353/2, 353/2 SK., 357 SK., 411, 411 SK., 412 SK., 413, 413 SK., HUZUR, HUZUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, MANAVPINARI mahallelerinde 1, ABANOZ, ABANOZ SK., AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, KISLA, SISMAN, ŞİŞMAN SK., YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK., YUKARI 10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 117 SK., 118, 118 SK., 118/1 SK., 119, 119 SK., 120 SK., 121, 121/1., 124, 124 SK., 125, 125 SK., 126, 137, SAHIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 24 SK., 28, 29, 29 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., İPSİZ RECEP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, SARMASIK, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 11 Mart Salı 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, ÇAKMAKLI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, YANIKSAYVANT mahallelerinde AKÇAGÖL, AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/8, AKPINAR/1, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI/2, AŞAĞI, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, GÜL PEMBE SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, İsimsiz113, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/7, KARATOPRAK, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/2, KESTANEPINARI/20, KESTANEPINARI/21, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/4, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/8, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/2, KÜPLÜK/5, MADEN, MADEN/3, MADEN/6, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/10_6, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_8, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_92, MOLLAOGLU, ORTA SK., SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/6, TEPEBASI, TEPEBAŞI SK., YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 11 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 539. SK., 550. SK., SEÇER, SEÇER SK., SERHAT, SERHAT SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde ÇARK CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 16. CD., 180. SK., 182. SK., 184., 186., 223. SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAM mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DARDAĞANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 437., 437. SK., 444., 448., 455., 459. SK., 460., 461., 462., AKÇIL SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., BAGLAR_1, BAĞLAR SK., ÇALIK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DEDE SK., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESEN SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., HALICI SK., ORMAN SK., OSMAN GAZİ CD., ÖREN SK., VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, TEPECIKLER mahallelerinde 880., BENT SK., ELVAN BEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., CİHAN SK., DEĞİRMEN CD., DENİZLİ SK., STAT SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 266., 267., 269., 273., 275., 282., 283., 617., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., G.HAYDAR DOĞAN SK., HARUN REŞİT SK., İSTANBUL, KAŞGAR SK., KAVACIK, KAVACIK SK., KAYI, KAYI SK., KINIK SK., KONYALI ALİBEY CD., KÖKSAL, KÖKSAL SK., NUR-, SAADET SK., SELVI, SELVİ SK., TEPECİK SK., YAŞAR SK., YIMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇELTIKLER, ÇELTİKLER, GAZI, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, UMURBEY mahallelerinde 1029., 1096., 986., AGAÇDELEN, AĞAÇDELEN SK., AHMET VEKİF PAŞA SK., ATATÜRK LİSESİ SK., BASAR, BELEDİYE SK., CAMİ ARALIĞI SK., CUMHURİYET MEYDAN, ÇALI SK., DEMIREL, DERE SK., ELVAN BEY, HACI İBRAHİM SK., HAL SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz130, KEPEKLI, KEPEKLI CD., KEPEKLİ CD., MEHMET BALKAN SK., MUHTAR KEMAL, NAMIK KEMAL 1.ÇIKMAZ SK., NAMIK KEMAL SK., NAMIK KEMAL SK. 2. ÇK., SATEX, SHT.ERDINÇ TÜRETKEN, SORGUÇ SK., STATYUM, STATYUM SK., Ş.SERHAT EMRE SK., ŞAİR YAHYA KEMAL SK., ŞHT.ERDİNÇ TÜRETKEN SK., ŞHT.ŞENOL KAMIŞ MEYDAN, ULUĞBEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UZUN ÇARŞI SK., ÜÇOK, YARAR, YENİ ÇARŞI SK., YENİ HAL SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 11 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, EKINLI, EKİNLİ, EMIRLER, EMİRLER, HACIKÖY, HANLI SAKARYA, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KOZLUK, KÖRFEZ, MOLLAKÖY, NAKISLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SÜKRIYE, TASLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI, YAZILI mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 11 NOLU, 11 NOLU CD., 12 NOLU, 12 NOLU CD., 1294 SK., 13 NOLU, 13 NOLU CD., 14 NOLU, 14 NOLU CD., 15, 19, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 307 NOLU, 32 NOLU SK., 33 NOLU, 35 NOLU, 35 NOLU SK., 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 39 NOLU, 4 NOLU, 43 NOLU, 46 NOLU, 49 NOLU SK., 5 NOLU, 5 NOLU CD., 50 NOLU, 509. SK., 57 NOLU, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 604, 604. SK., 604/1, 605 SK., 607 SK., 608 SK., 609, 67, 7 NOLU, 702 SK., 704, 704 SK., 75 NOLU, 801, 801 SK., 801. SK., 801/1, 802, 802. SK., 803 SK., 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807, 807 SK., 9 NOLU, 90 NOLU, 90 NOLU SK., 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908, 908 KÜME EVLER, 91 NOLU, 91 NOLU SK., 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 92 NOLU SK., 920, 93 NOLU SK., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ADİL SK., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA CD., ARI, ARI SK., ATATÜRK CD., BULVAR SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAGLAYAN, ÇAYBASI, ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇEŞMEBAŞI, ÇINARDIBI, D-100 KARAYOLU, D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL CD., DALAN SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, DERE, DERYA SK., EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., EMIRLER, EMIRLER CD., EMİRLER CD., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, EŞREF BİTLİS CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., HATİP SK., HOROZLAR, HÜRRIYET CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL CD., İsimsiz158, İSTİKLAL, KADIKÖY CD., KAMISLI, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KANARYA SK., KANUN SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRAÇ SK., KIVRIMLI, KIVRIMLI SK., KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., KOZLUK, KOZLUK CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MENDERES, MERKEZ4, MERKEZ6, MESUT SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, NEHIR CD., NEHİR, ÖZÇELİK SK., ÖZLÜ SK., PEŞKENLER MEVKİ, PIRAHMETLER, SANAYİ CD., SEFA, SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TASLIK, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE SK., TÜRBE CD, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, UZUN, VATAN SK., YAZILI, YAZILI SK., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, GEBES, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU SK., 16002, 16005 SK., 16006, 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5741 NOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YANYOL, DERNEKKIRI, ESENCE, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3010, 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3053 SK., 3055 SK., 3061, 3061 SK., ALEV, ALEV SK., DAL SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATİP, İsimsiz144, SET ARKASI SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 112 NOLU, 114. SK., 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU, 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU, 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 40 NOLU, 42 NOLU, 45 NOLU, 52 NOLU SK., 53 NOLU, 53 NOLU SK., 55 NOLU SK., 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., 80 NOLU, 80 NOLU SK., 82 NOLU, 82. SK., 83 NOLU, 83 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 9 NOLU CD., 98. SK., 99 NOLU SK., AKSU-, AKSU CD., ANADOLU OTOYOLU, BELEDIYE, BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., HOROZLAR CD., KADIKÖY, NAKIŞ SK., NEHİR CD., PİRAHMETLER CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SÖGÜT, SÖGÜT CD., SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD., TÜRBE CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPE mahallelerinde 308 NOLU SK., AÇMA, KANARYA, YAYLA, YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET mahallelerinde AYAN CD., ÇAĞLAYAN CD., GÜVERCİN SK., HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM mahallelerinde 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006, 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., AYRIK, AYRIK SK., BELGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013, 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020 SK., 1404 NOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 109., 109. SK., 110, 119., 119. SK., EGEMENLIK, EGEMENLİK, SAGLIK CD., SAĞLIK CD., TOYOTA HASTANESİ, TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 3. SK., 5. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AHMET YESEVİ SK., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY SK., ANKARA, AYTAÇ SK., BİLGE SK., BOTANIK, BOTANİK SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, ÇETİN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DOĞA SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, DURU SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ESENTEPE SK., ESER SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABI, FOTO, FOTO SK., GEDİZ SK., GELİŞİM SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER SK., HARMAN SK., HASAN ÇAVUS, IMAR, IMREN, İBNİ SİNA SK., İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İMREN SK., KARDEŞ SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER, KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MİMAR SİNAN CD., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., SAİT FAİK SK., SARAY SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL D, SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIRADUTLAR SK., SOMUNCUBABA SK., ŞAHİN SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TÜRKER SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL CD., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZEYTİN SK., ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 11 Mart Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Mart Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, HASANPAŞA, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YANIK mahallelerinde 1. SK., 2. SK., ACAR, AÇELYA 1, AÇELYA SK., AHLAT, AKIN SİTESİ İÇİ YOLU, AKTAR, ALAGÖZ 2 SİTESİ İÇİ YOLU, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ALTAN SK., ARAPOĞLU SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ARCADİA SAPANCA EVLERİ İÇİ YOL, ARDINÇ, ARDINÇ SK., ASLAN KÖRPİ SK., AYÇA, AYÇA SK., AYVA SK., AZRA SİTESİ İÇİ YOLU, BAB - I HAYAT KONAKLARI İÇİ YO, BAGDAT, BAGDAT/2, BAĞDAT CD., BAHAR, BAL SK., BALABAN, BALKAN SK., BASRIBEY, BASRIBEY/1, BENGİSU SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, BEŞİNCİ İKLİM EVLERİ İÇİ YOLU, BÜYÜK ÇINAR EVLERİ İÇİ YOLU, CEVIZ, CEVIZLI, CEVİZ SK., CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAYIR ÇİMEN TATİL EVLERİ İÇİ Y, ÇETIN, ÇETIN SK., ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇIÇEK, ÇIMEN 1, ÇINAR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİÇEK SK., ÇİMEN, ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., DED SİTESİ İÇİ YOLU, DEMIRYOLU, DEMİRYOLU, DEMİRYOLU CD., DEREKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, DİLEK SK., DOĞA KÖY EVLERİ İÇİ YOLU, DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOKUZ EVLER İÇİ YOLU, DOLUNAY SİTESİ İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DURAK SK., DUYGU SİTESİ İÇİ YOLU, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, EKER, EKER SK., ENDİLÜS KONAKLARI İÇİ YOLU, ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., FATIH, FATIH/1, FATİH CD., FESLEGEN, FEVZI ÇAKMAK 2, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİDAN SK., FİDE SK., FUNDA, GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, GÖL 2, GÖL 2 CD., GÖL CD., GÖLDAĞ SİTESİ İÇİ YOLU, GÖLGE, GÖLGE SK., GÖLKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, GÖLTEPE TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLPINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, GÜNES 1, GÜNEŞ SK., GÜVEN 1, GÜVEN SK., IPEKYOLU, IRMAK, ISTASYON 2, İNCİR SK., İPEKYOL KONAKLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ İÇİ YOLU, İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, İSTASYON 2 CD., İSTASYON CD., KADIR EFENDI, KADİR EFENDİ CD., KAMELYA, KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KAMER, KAMER SK., KARAÇAM SK., KARANFIL 2, KARDELEN SK., KAROBA SİTESİ İÇİ YOLU, KARTAL, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI, KASTARCI SK., KAYRA, KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KIRMA, KIRMA SK., KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, KORUKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LALE 2, LALE SK., LALEZAR, LALEZAR SK., LILYUM, LİLYUM, LİLYUM PARK EVLERİ İÇİ YOLU, LİLYUM SK., MANOLYA, MANOLYA 1 SK., MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MANOLYA SK., MEHMET REMZI, MEHMET REMZİ SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELISA SK., MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., MESELI, MESELIK 1/4, MEŞELİ, MEŞELİ SK., MEŞELİK CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, MIMAR SINAN 2, MİMOZA SİTESİ İÇİ YOLU, MİMOZA SK., NANE, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, NERGİZ SK., NILÜFER 2, ORKIDE 2, ORKIDE/1, ORKİDE SK., ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ORTANCA 2, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZAL SK., ÖZGÜRLÜK 2, ÖZKUM CD., PALMIYE 1, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PALMİYE SK., PAPATYA 2, PAPATYA 2 SK., PAŞA KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, PINAR 1, PINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, PINAR TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, PİR SK., PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RİZZELLİ KONAKLARI İÇİ YOLU, RÜSTEMPAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, RÜYAM TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, RÜZGAR 1 SK., RÜZGAR SK., SAKLI KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SALKIM, SANDAL SK., SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SARIÇAM SK., SAZLIK, SEDEF, SEDEF SK., SEDİR SK., SEGMAN, SEGMAN CD., SEHIT CEVDET KOÇ, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SENA SİTESİ İÇİ YOLU, SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SEVİMLİ SK., SİTE İÇİ YOLU, SÖNMEZ, SÖNMEZ CD., SUMRU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN İ. SERALP YALINPALA SK., TASKIN, TAŞKIN SK., TEM OTOYOLU, TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, TOMURCUK, TOMURCUK SK., TOPUZ SK., TURNA SK., TÜRKMEN, ÜNAL, ÜNAL SK., VILLA, YAMAN, YAMAN CD., YASEMEN, YASEMEN SK., YASEMIN, YASEMİN SK., YAŞAM SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YAYIN, YESILMEYDAN, YEŞİL MEYDAN CD., YEŞİL TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, YILDIZ 1, YILDIZ CD., YONCA 2, ZEHRA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HICRIYE, HİCRİYE, MURADIYE mahallelerinde ASAGI, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., MEMISOGLU, MERKEZ_31 SK., ORTA_7, YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITLI, HAMİTLİ mahallelerinde AÇMALAR, HAMITLI, HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN, UZUNCAORMAN SK., UZUNCAORMAN/1, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 11 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YENIKÖY, YESILKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3604 SK., 3605 SK., 3607, 3607 SK., 3608, 3608 SK., 3608/1, 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3624, 3625, 3625 SK., 3627, 3630/11, 3632 SK., 3640 SK., 3643 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3657 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 412. SK., ACILIK SK., ATATÜRK BULVAR, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, İsimsiz92, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, MIMAR SINAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.