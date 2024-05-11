11 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.05.2024 - 01:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 01:52

BOLU ilinde 11 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ, CAFERLER, GÖBELLER, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, NARZANLAR, NİĞİT mahallelerinde ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU CAFERLER MAH, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), BÜRÜCEK, ÇAVUŞDERESİ, KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, ORTA, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK CD., ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, BOLU BİLECİK YOLU, bölükören, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, ESEN SK., FABRİKA YOLU SK., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MAH, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., MADAM PAŞA KÜME EVLER, ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., TOSUNOGLU, YALI.1.SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde CUMHURIYET, YILDIRIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde RAHMET, RAHMET SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.