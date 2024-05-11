11 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.05.2024 - 01:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 01:52

DÜZCE ilinde 11 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDIN mahallelerinde AYDIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARCIK, TAVUKPINARI mahallelerinde PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde 2. SK., EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYÖREN, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, GİRESUNLULAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde BALATLI, BALATLI KÖYÜ YOLU, BALATLI KÜME EVLER, BEYÖREN, BEYÖREN KÖYÜ YOLU, DOGANCILAR, DOĞANCILAR İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, HACI MÜTAHİT AKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde ÇERÇİLER SK., EMİNOĞLU SK., HACI AGALAR, HACI AĞALAR SK., KABADAYI SK., KOKURDAN CD., KÖY AĞALAR SK., MEHMET ALİ TURHAN CD., SADIK REIS, SADIK REİS SK., SADIKOĞLU SK., TEKKE SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 330., KONURALP 330. CD., KONURALP 442., KONURALP 446., KONURALP 448., KONURALP 521., NECMİ HOŞVER, PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 432., KONURALP 550. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde KONURALP 353., KONURALP 500., KONURALP 502., MELEN CD., MERKEZ YÖRÜK, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1207. SK., 1215. SK., 1218. SK., 1226., 1229. SK., 1233., ESKİ AKÇAKOCA CD., HAMİDİYE CD., KARACA SK., KASIM SK., TÜFEK SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATİH, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 102 SK., 103 SK., 104., 105 SK., 105., 107 SK., 111 SK., 116. SK., 117 SK., 118 SK., 118., 119 SK., 120 SK., 120., 124 SK., 128 SK., 128., 130., 133 SK., 133. SK., 138., 139 SK., 28 EVLER, 9200., 9212., 9213., 9220., 9225., 9590., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, MELİKE SK., PETEKLI, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, FEVZİÇAKMAK, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde 108 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 122. SK., 1900., 1900. SK., 5397. SK., 5402., 5600., 5600. CD., 7000., 7100., 7330., 7400., 8017, 8090., 9100., 9130., 9131., 9132., 9500., 9659., 9805., BOLU CD., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER mahallelerinde 1698. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER mahallelerinde 1698. CD., 1723. SK., 1743., 1743. SK., 1753. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISLAHIYE MÜCAVIR, İSLAHİYE, İSLAHİYE MÜCAVİR, N KENDISI, ÜÇYOL mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU DÜZCE BAĞLANTI, DÜZCE ANKARA YOLU, ISLAHIYE, ISLAHIYE DORÜS, İSLAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İSLAHİYE KÖYÜ YOLU, ÜÇYOL KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde 7155., 7350. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YENİ mahallelerinde 1128., 1375. CD., RUMELİ, RUMELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİNLER, N KENDISI, YAYLA mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖREN, SIRTPINAR mahallelerinde ÇAMLIPINAR, ÖREN, ÖREN1, SIRTPINAR KÖY İÇİ, SIRTPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde IGDIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVLAYAN, KOZLAR, OSMANCIK mahallelerinde AVLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU, AVLIYAN KÖYÜ YOLU, AVLIYAN YOLU, OSMANCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.