11 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.05.2024 - 01:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 01:52

İstanbul ilinde 11 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL İli, BAKIRKÖY İlçesi, MERKEZ-KARTALTEPE Mahallesi, İncirli Caddesi bölgelerinde 11/05/2024 23:30:00 - 12/05/2024 01:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah BAYILDIM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah KADIRGALAR sk bölgelerinde 11/05/2024 00:00:00 - 11/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk bölgelerinde 11/05/2024 00:00:00 - 11/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BABİL, BUDİN, CEBECİ, DEMET, KISMET, MADEN, MURAT, NECATİ CUMALI, YAREN, ZEYTİNOĞLU, ÇİÇEKSUYU, İŞÇİLER, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / LEVENT mah KIVILCIM sk bölgelerinde 11/05/2024 11:00:00 - 11/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 11/05/2024 09:30:00 - 11/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah ALİPAŞA TÜRBESİ, CUMA DAMI, ESKİ ALİPAŞA, ESKİ BOSTAN ÇIKMAZI, FEVZİPAŞA, GÜL DEDE, KABAKULAK, KABAKULAK 2. ÇIKMAZI, KARABULUT, KARAGÜMRÜK MEYDANI, KÖMÜRCÜ BAHADIR, KÜLAHLI, LÜLECİ YEKTA, MELEK HOCA, MELEK HOCA 2. ÇIKMAZI, MELEK HOCA 3. ÇIKMAZI, NAKKAŞ LEVNİ, PERENDEBAZ, PROF. NACİ ŞENSOY, RENDECİLER, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TAHTACILAR, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, YAZMACI HÜSREV, YAZMACI HÜSREV ARALIĞI, YENİ BUCAK, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN, İZZETAĞA, İŞKEMBECİ MALİK sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, HARAP DEĞİRMEN, HATİCE SULTAN, KEPENEKLİ NUMAN, KORUCU, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MELEK HOCA, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SAHTİYANCI, SARMAŞIK, SAĞEL, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, VİRAN MESCİDİ, VİRAN ODALARI, VİRAN ODALARI ARALIĞI, YAŞMAKLI, YUSUFAĞA, YUSUFAĞA ARALIĞI, ŞÜKRÜ NAİLİ sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 11/05/2024 00:00:00 - 11/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah HOCAHANI sk / SURURİ mah NECİPEFENDİ, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, SULTAN MEKTEBİ ÇIKMAZI, ÇEŞNİCİ sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, ELMASPAŞA, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, TÜRKELİ, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU sk bölgelerinde 11/05/2024 16:00:00 - 11/05/2024 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ASKER, ASYA, BEŞİKÇİ, KATİP KASIM CAMİİ, KIZILTAŞ, SAYVAN, SEPETÇİ SELİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAVUZLU HAMAM, TÜRKELİ sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, ASKER, ASYA, HAVUZLU HAMAM, HEMŞEHRİ, HEMŞİRE, MOLATAŞI, SAYVAN, TÜRKELİ, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 11/05/2024 16:00:00 - 11/05/2024 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 11/05/2024 00:00:00 - 11/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BALABANDERE, BATI, DUT, FİDE, FİKRİ, HİLAL, KARAGÜL, KARTOPU ÇIKMAZI, KEKLİK, KERVAN, KISMET AĞACI, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, NEHİR, NİSAN, SAHİL ÇAMI, SEDİR, SUSAM, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY İĞDE, HAZİRAN sk bölgelerinde 11/05/2024 00:00:00 - 11/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKARÇEŞME ÇIKMAZI, BALABANDERE, BATI, BOSTAN GÜL, BUDAK, DIŞBUDAK, DOST, ELMA, EREN, FENER ÇİÇEĞİ , GÜLPINAR, GÜRSU ÇIKMAZI, HALK, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, KADER, KARAGÜL, KEKLİK, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, MAZI, NAR, SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, SINIR ÇIKMAZI, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, İLGİLİ sk bölgelerinde 11/05/2024 00:00:00 - 11/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / FATİH mah FETHİ ELMAS, MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, YARBAŞI, ZÜKÜR MEKTEP sk / MİMAR SİNAN mah ADIM, ALİ KAHRAMAN, ATAKAN, AYDAN, AYŞE HANIM, AŞKIN, BASIN, BELDE, BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BEYAZIT, BORA, BOĞAZİÇİ, BUCAK, BURAK, DAMLA, DENİZALTI, DEVRİM, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, DOĞUŞ, DİKKAYA, DİLBER ÇIKMAZI, DİNÇER CEBECİ, EBRU ELA, EGE, ELMAS, ELMASAĞA, ENSAR, ERBAA, EYLEM, FERİT GÜNDOĞAN, FETHİ ALTINTAŞ, FEYYAZ ALTINORAK, FİDAN, GARDENYA EVLERİ, GELİNCİK ÇIKMAZI, GURBET, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, GÜL, GÜMÜŞLÜK, GÜRSU, HABER ÇIKMAZI, HALKEVİ, HAMLE, HANIMELİ, HASAN ÜSTÜN, HASESKİ, HAYRİYE, HAZAL, HEMŞİN, HÜRREM, HİDAYET ÇIKMAZI, HİRA, KADER, KADRİ TEZEL, KAMER, KARAKAŞ, KAYA, KERVAN, KIRÇEŞME, KORKMAZ ÇIKMAZI, KORKUT, KÖSTEMİR, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, MEHMET ÖZHÜSREV, MERT, MEVSİM, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NADİDE, NARDENK, NEHİR, NOYAN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, NİL, NİLAY, NİLGÜN, NİLÜFER, ORKİDE, ORUÇGAZİ, OYLUM, OZAN, OĞUZHAN, PARK, PIRILTI, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, REŞİTPAŞA, SARAYKÖY, SAĞANAK, SEDAT AKINCI, SELİM ÇELİKHAN, SERAP, SEVGİ, SIRAT, SÜLEYMAN AYGEN, SÜLEYMAN GİRGİN, SİNEM, TAŞKIN, TÜTEN, ULAŞ, UYGUÇ, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, YASİN, YAY, YAŞAM, YETKİN, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YÜNEM, ZAFER KIZILTAN, ZENGİN, ÇAYIRDERE, ÇAĞLAYAN, ÇİĞ, ÖREN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZMEN, ÖZNUR, ÜNVER, İLKNUR, İNCİ, İNÖNÜ, ŞADIRVAN, ŞARKI, ŞEHİT MEHMET DURACA sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ALBAY YUNUS DİRİ bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah BUYRUK, EFSUN, EZBER, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY sk / TEŞVİKİYE mah FERAH sk bölgelerinde 11/05/2024 10:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKYÜZ, BAHADIR, DR. SADIK AHMET 1, ZÜBEYDEHANIM sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİ ARKASI, MEKTEP, NAGİHAN, TABYA, TOPATAN, VARNA sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÖZEN sk bölgelerinde 11/05/2024 09:30:00 - 11/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, BUĞDAY, DİLEK, MURAT, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, YILDIZ, YILMAZ, ÇAVDAR, ÇINARLI, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah SUDE, İMAM ÇEŞME YOLU sk bölgelerinde 11/05/2024 09:30:00 - 11/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah BAYKAN, CESARET, GÜNIŞIĞI, TUĞ, UYANIK sk / YAHYA KEMAL mah AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ASMA, BAYKAN, CESARET, DİNÇ, ER, GÜZİDE, ILGAZ, REZENE, TALATPAŞA, TİMUR, YAHYA KEMAL, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 11/05/2024 10:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1. sk bölgelerinde 11/05/2024 00:01:00 - 11/05/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah GARDENYA sk bölgelerinde 11/05/2024 00:01:00 - 11/05/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 11/05/2024 13:00:00 - 11/05/2024 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:59:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1032., 1034., 1035., 1036., 1040., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 355., 356., 410., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1231., 1232., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 11/05/2024 12:00:00 - 11/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, CENGİZ TOPEL, DUMLU 1, KASIRALTI, ULU , ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FATİH sk bölgelerinde 11/05/2024 12:00:00 - 11/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKTAŞ sk bölgelerinde 11/05/2024 12:00:00 - 11/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, KIRGIZ, OKUR sk / TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, EŞİTLER, GENERAL FEHMİ TUNCALI sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 16:31:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GARANTİ, GAYE, GAZANFER, GAZETECİ, GELENEK, GÖRGÜ, GÖRKEM, GÖZE, GÜNGÖR, GÜÇLÜ, HABEŞ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 11/05/2024 00:01:00 - 11/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FERMAN, FOSFOR, FOTO, FUAR, FUNDA, FUZULİ, FÜZE, GALATA, GALERİ, GALİP, GANİMET, GAR, GARANTİ, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ, GAZİLER ÇIKMAZI, HİZMET, MEHMET AKİF İNAN, ULUDAĞ sk bölgelerinde 11/05/2024 00:01:00 - 11/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 543., 544., BARBAROS, YILDIRIM sk bölgelerinde 11/05/2024 09:30:00 - 11/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/05/2024 14:00:00 - 11/05/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah CUMHURİYET, LÜTFÜ KIRDAR sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 267., 344., 374., 376., 377., AVNİ ANIL sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BAHÇEŞEHİR YANYOL sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 351., 352., 360., BELDE, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 11/05/2024 09:00:00 - 11/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KÜÇÜK AYAZMA sk bölgelerinde 11/05/2024 14:00:00 - 11/05/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.