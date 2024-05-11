11 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.05.2024 - 01:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 01:52

İZMİR ilinde 11 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 01:30:00.729-2024-05-11 01:45:06.347 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 01:30:00.729-2024-05-11 01:45:06.347 saatleri arasında Akıncılar; , 530. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 540. Sk., 540/1. Sk., 542. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 546/1. Sk., 555. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 562. Sk., 563. Sk., 563/1. Sk., 563/2. Sk., 564. Sk., 563/4. Sk., 567. Sk., 568. Sk., Akdoğan Cd., 565. Sk., 565/1. Sk., 565/2. Sk., 565/3. Sk., 565/4. Sk., 565/5. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 548/1. Sk., 548/4. Sk., 549. Sk., 549/1. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 524/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 01:30:00.729-2024-05-11 01:45:06.347 saatleri arasında İnkılap; 524. Sk., 520. Sk., , 512. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 536/1. Sk., 543. Sk., 545. Sk., 552. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, 514. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 527. Sk., 525. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 14:00:36.631-2024-05-11 16:00:44.913 saatleri arasında Kozağaç; 215. Sk., 220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 14:00:36.631-2024-05-11 16:00:44.913 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 14:00:36.631-2024-05-11 16:00:44.913 saatleri arasında Atatürk; 220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 01:30:00.729-2024-05-11 01:45:06.347 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:54.36-2024-05-11 05:00:01.471 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 11:00:42.015-2024-05-11 16:00:00.419 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 01:30:00.729-2024-05-11 01:45:06.347 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 01:30:00.729-2024-05-11 01:45:06.347 saatleri arasında Aşık Veysel; 5823. Sk., 5824. Sk., 5825. Sk., 5825/1. Sk., 5826. Sk., 5827. Sk., 5827/1. Sk., 5830. Sk., 5831. Sk., 5832. Sk., 5833. Sk., 5836. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında Üçkuyular; İnönü Cd., Gürsel Aksel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında Fahrettin Altay; Çocuk Parkı İçi Yolu, Çocuk Parkı İç Yolu, 65/9. Sk., 65/7. Sk., 65/6. Sk., 65/5. Sk., 65/23. Sk., 65/17. Sk., 65/16. Sk., 65/15. Sk., 65/13. Sk., 65/12. Sk., 65/10. Sk., 65. Sk., 2/2. Sk., 2/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Esentepe; 46. Sk., 52/45. Sk., 52/2. Sk., 46/9. Sk., 46/8. Sk., 46/7. Sk., 46/6. Sk., 46/5. Sk., 46/4. Sk., 46/3. Sk., 46/27. Sk., 46/26. Sk., 46/25. Sk., 46/24. Sk., 46/2. Sk., 46/12. Sk., , 10. Sk., 11. Sk., 14. Sk., 14/3. Sk., 14/4. Sk., 14/6. Sk., 46/1. Sk., Mehmetçik Blv., 75. Sk., 74/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Fahrettin Altay; 2/21. Sk., 2/20. Sk., 2/18. Sk., 2/16. Sk., , 2/4. Sk., 2/5. Sk., 2/6. Sk., 2/7. Sk., Mehmetcik Parkı İçi Yolu, Mehmetçik Blv., 2/22 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında General Kazım Özalp; 47/3. Sk., 47/4. Sk., 47/5. Sk., 47/6. Sk., 47/7. Sk., 47/9. Sk., , 46. Sk., 46/11. Sk., 46/13. Sk., 46/14. Sk., 46/16. Sk., 46/18. Sk., 46/19. Sk., 46/20. Sk., 46/21. Sk., 46/22. Sk., 46/23. Sk., 47. Sk., 47/1. Sk., 47/10. Sk., 47/12. Sk., 47/14. Sk., 47/16. Sk., 47/18. Sk., 47/2. Sk., 47/20. Sk., 47/21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Muammer Akar; , 287. Sk., 287/1. Sk., 287/2. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 289/1. Sk., 290. Sk., 290/1. Sk., 291. Sk., 291/1. Sk., 45. Sk., 45/5. Sk., 45/7. Sk., 45/8. Sk., 46/11. Sk., 46/15. Sk., 46/17. Sk., 46/19. Sk., 46/20. Sk., 46/21. Sk., 46/22. Sk., 47. Sk., İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Poligon; M. Barış Selçuk Park İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Üçkuyular; 14. Sk., 14/3. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Basın Sitesi; , 146. Sk., 297. Sk., İnönü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Esenyalı; İnönü Cd., İnönü, 119. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:54.36-2024-05-11 05:00:01.471 saatleri arasında Fahrettin Altay; 65/12. Sk., İsimsiz1, Mehmetçik Blv., Cemil Midilli Parkı İçi Yolu, 65/8. Sk., 65/23. Sk., 65/17. Sk., 2/14. Sk., 2/2. Sk., 2/3. Sk., 2/8. Sk., , 2/1. Sk., 2/10. Sk., 2/11. Sk., 2/13. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:54.36-2024-05-11 05:00:01.471 saatleri arasında Üçkuyular; 65/2. Sk., 65/3. Sk., 65/4. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 12. Sk., 12/1. Sk., , Gürsel Aksel Blv., 65/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:54.36-2024-05-11 05:00:01.471 saatleri arasında Muammer Akar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:54.36-2024-05-11 05:00:01.471 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Maliyeciler; 9638. Sk., 52/30. Sk., 52/128. Sk., 52/127, 52/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Fahrettin Altay; İsimsiz1, Çocuk Parkı İçi Yolu, Çocuk Parkı İç Yolu, Mehmetçik Blv., Cemil Midilli Parkı İçi Yolu, 65/9. Sk., 65/8. Sk., 65/7. Sk., 65/6. Sk., 65/5. Sk., 65/23. Sk., 65/17. Sk., 65/16. Sk., 65/15. Sk., 65/13. Sk., 65/12. Sk., 65/10. Sk., , 2/1. Sk., 2/10. Sk., 2/11. Sk., 2/13. Sk., 2/14. Sk., 2/2. Sk., 2/3. Sk., 2/8. Sk., 65. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Üçkuyular; İnönü Cd., Gürsel Aksel Blv., Gürsel Aksel, 65/4. Sk., 65/3. Sk., 65/2. Sk., 65/1. Sk., 12/1. Sk., 12. Sk., 11/1. Sk., 11. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Salih Omurtak; 9654. Sk., 9656. Sk., 9657. Sk., 9659/1. Sk., 9659/2. Sk., 9660. Sk., 9661. Sk., 9662/1. Sk., 9662/3. Sk., 9665. Sk., 9665/1. Sk., 9630. Sk., 9628. Sk., 9627/2. Sk., 9627/1. Sk., 9627. Sk., 9626. Sk., 9625. Sk., 9624. Sk., 9620. Sk., 9618. Sk., 9602. Sk., 9633. Sk., 9634. Sk., 9586. Sk., 9635. Sk., 9636. Sk., 9637. Sk., , 9638. Sk., 9640. Sk., 9641. Sk., 9642. Sk., 9643. Sk., 9644. Sk., 9653. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Şehitler; , 52/1. Sk., 52/127, 52/16. Sk., 52/19. Sk., 52/21. Sk., 52/22. Sk., 52/23. Sk., 52/24. Sk., 52/25. Sk., 52/26. Sk., 52/27. Sk., 52/30. Sk., 52/31. Sk., 52/32. Sk., 52/33. Sk., 52/34. Sk., 52/35. Sk., 52/36. Sk., 52/37. Sk., 52/38. Sk., 52/39. Sk., 52/40. Sk., 52/41. Sk., 52/48. Sk., 52/49. Sk., 52/50. Sk., 52/51. Sk., 52/57. Sk., 52/59. Sk., 52/60. Sk., 52/61. Sk., İsimsiz1, 52/64. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Esenyalı; 52/52. Sk., 52/53. Sk., 52/54. Sk., 52/55. Sk., 52/56. Sk., 52/70. Sk., 52/71. Sk., 52/73. Sk., 52/74. Sk., 52/75. Sk., İhsan Alyanak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Poligon; İhsan Alyanak, 52/81. Sk., 52/42. Sk., 52/21. Sk., 52/1. Sk., 123/7. Sk., 123/6. Sk., 123/10. Sk., 123. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Muammer Akar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Metin Oktay; İsimsiz3, İhsan Alyanak, 52/99. Sk., 52/98. Sk., 52/97. Sk., 52/93. Sk., 52/9. Sk., 52/8. Sk., 52/75. Sk., 52/6. Sk., 52/7. Sk., 52/5. Sk., 52/4. Sk., 52/3. Sk., 52/18. Sk., 52/17. Sk., 52/16. Sk., 52/15. Sk., 52/14. Sk., 52/13. Sk., 52/12. Sk., 52/110. Sk., 52/11. Sk., 52/108. Sk., 52/107. Sk., 52/106. Sk., 52/105. Sk., 52/104. Sk., 52/102. Sk., 52/101. Sk., 52/10. Sk., 52/1. Sk., 113. Sk., 108/37. Sk., 108/36. Sk., 108/35. Sk., 108/3. Sk., 108/28. Sk., 108/22. Sk., 108/19. Sk., 108/17. Sk., 108/15. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:08.038-2024-05-11 16:00:19.952 saatleri arasında Vatan; 9064. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:08.038-2024-05-11 16:00:19.952 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında Eğitim; 3. Selim Sk., ÖZKAVRUK, KARAGÖZ, Ünlü Sk., Özkavruk Sk., Ziya Gökalp Sk., Orhun Sk., Orhan Veli Sk., Necatibey Sk., Namık Kemal Sk., Mercan Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Ihlamur Sk., Halide Edip Adıvar Sk., Fuat Köprülü Sk., Ekrem Güer Sk., Ata Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında Onur; Çınar Sk., Yeşilçam Sk., Kızılcık Sk., Kızılcık, Filiz Sk., Ata elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında Çetin Emeç; Ata Cd., Ata elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Böğürtlen Sk., Atilla Sk., , Çamlıca Sk., Çamlıca, Yıldırım Beyazıt Sk., Yeşil Camii, Turgut Reis Sk., Turgut Reis, Timurlenk Sk., Orkide Sk., Orkide, Mine Sk., Leylak Sk., Leylak, Kızılcık Sk., Kızılcık, Küpe Sk., Kuşkonmaz Sk., Demirci Efe Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Çetin Emeç; Hürriyet Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Onur; Fulya Sk., Filiz Sk., Fesleğen Sk., Böğürtlen Sk., Atilla Sk., 2. Hayıt. Sk., , Gelincik Sk., Gülistan Sk., Hale Sk., Karanfil Sk., Kirazlı Sk., Kuşkonmaz, Kuşkonmaz Sk., Kızılcık, Kızılcık Sk., Leylak Sk., M. Ali Paşa Sk., Mine Sk., Papatya, Papatya Sk., Timurlenk Sk., Turgut Reis, Turgut Reis Sk., Türkeli Sk., Yeşil Cami Sk., Yeşilçam Sk., Yıldırım Beyazıt Sk., Zerdali Sk., Çağla Sk., Çilek Sk., Çınar Sk., İğde, İğde Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Çetin Emeç; Ata, Ata Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Eğitim; , 3. Selim Sk., Ata Cd., Ekrem Güer Sk., Fuat Köprülü Sk., Halide Edip Adıvar Sk., Ihlamur Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Mercan Sk., Namık Kemal Sk., Necatibey Sk., Orhan Veli Sk., Orhun Sk., Ziya Gökalp Sk., Özkavruk Sk., Ünlü Sk., KARAGÖZ, ÖZKAVRUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Onur; Ata, Filiz Sk., Kızılcık, Kızılcık Sk., Yeşilçam Sk., Çınar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında Mehmet Ali Akman; İnönü Cd., Gürsel Aksel Blv., 4/9. Sk., 4/8. Sk., 4/6. Sk., 4/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:32.721-2024-05-11 05:00:38.209 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Güzelyalı; İnönü Cd., 76. Sk., 36. Sk., 35. Sk., 34. Sk., 27. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 19. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında Göztepe; İsimsiz30, İnönü Cd., İnönü, 92. Sk., 91. Sk., 77/1. Sk., 77. Sk., 111. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:36.874-2024-05-11 04:00:46.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:54.36-2024-05-11 05:00:01.471 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 02:00:54.36-2024-05-11 05:00:01.471 saatleri arasında Mehmet Ali Akman; İnönü Cd., 19/2. Sk., 18/2. Sk., 18/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Göztepe; , 60. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., Mithatpaşa Cd., Otopark İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Güzelyalı; , 115. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 34. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 54. Sk., 56. Sk., 56/3. Sk., 56/5. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 60. Sk., 76. Sk., 76/1. Sk., 89. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., İnönü Cd., İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 04:00:12.751-2024-05-11 05:00:23.544 saatleri arasında Mehmet Ali Akman; , 18/1. Sk., 18/2. Sk., 19/2. Sk., 4/1. Sk., 4/6. Sk., 4/8. Sk., 4/9. Sk., Gürsel Aksel Blv., İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:47.785-2024-05-11 12:00:58.143 saatleri arasında Umurbey; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Yukarıtosunlar; İsimsiz21, GÜVEN, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, GÜVEN, Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu, Güven, , İsimsiz14, GÜVEN, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Halıköy; İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz238, DAMLA, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz19, , İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz235 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Sarıkaya; İsimsiz233 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Yağcılar; , İsimsiz7, İsimsiz8, NEHİR, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, RÜZGAR, İsimsiz27, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, RÜZGAR, İsimsiz37, İsimsiz38, RÜZGAR, İsimsiz28, YASEMİN, İsimsiz43, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Alakeçili; İsimsiz51, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Kızılcaavlu; , İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Alaşarlı; İsimsiz134, İsimsiz77, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Emirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında Çaylı; Çaylı köy yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 08:00:28.961-2024-05-11 09:30:37.058 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:30:53.935-2024-05-11 16:30:21.935 saatleri arasında Horzum; İsimsiz89, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, , GENCER YAYLASI, Horzum Köyü İç Yolu, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz130, İsimsiz121, İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:30:53.935-2024-05-11 16:30:21.935 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:39.014-2024-05-11 16:00:50.513 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:39.014-2024-05-11 16:00:50.513 saatleri arasında Çamyayla; , İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz47, İsimsiz48, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, ÇAMYAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:39.014-2024-05-11 16:00:50.513 saatleri arasında Horzum; , İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz89, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz130, GENCER YAYLASI, Horzum Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 09:00:00.913-2024-05-11 10:00:20.739 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:00.913-2024-05-11 10:00:20.739 saatleri arasında Siteler; ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR, EMEK, 469. Sk., , 468. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 11:00:42.015-2024-05-11 16:00:00.419 saatleri arasında Atatürk; 354. Sk., 345. Sk., , İsmet Demir Sk., Yeni Sk., Beyazıt Cd., 357. Sk., 356. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 11:00:42.015-2024-05-11 16:00:00.419 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 09:00:16.554-2024-05-11 15:00:31.606 saatleri arasında Yenioba; , , İsimsiz1, Yenioba Köyü İç Yolu, Yenioba Köyü İç Yolu, Yenioba Köyü, Yenioba Köyü, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:16.554-2024-05-11 15:00:31.606 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 09:00:32.857-2024-05-11 15:00:44.806 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:32.857-2024-05-11 15:00:44.806 saatleri arasında Çürükbağlar; Çürükbağ Köyü İç Yolu, Çürükbağ Köyü, Pireveliler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:38.035-2024-05-11 16:00:51.856 saatleri arasında Atmaca; 1. Yeni Sk., 4. Sk., 3. Yeni Sk., 2. Yeni Sk., İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz24, İsimsiz21, Müsella Bayırı Yolu Küme Evleri, Çıban Dede Sk., Çulha Sk., Çoban Sk., Tiyelti Cd., Müsella Bayırı Yolu, Akıncılar Sk., 5. Sk., Laleli Camii Sk., Kışla Cd., Hacı İlyas Mescit Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:38.035-2024-05-11 16:00:51.856 saatleri arasında Selçuk; İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz9, Müsella Bayırı Yolu, İsimsiz19, İsimsiz6, , Müsella Bayırı Yolu Küme Evleri, Müsella Yokuşu, UZUNYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:38.035-2024-05-11 16:00:51.856 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:38.035-2024-05-11 16:00:51.856 saatleri arasında Zafer; , İsimsiz3, Akıncılar Cd., Akıncılar Sk., Dikili 1. Sultan Sk., Selimiye Cd., Dikili Sultan Cd., Su Deposu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 09:00:45.404-2024-05-11 15:00:55.518 saatleri arasında Emrez; 194. Sk., 179/3. Sk., 182. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 189. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:45.404-2024-05-11 15:00:55.518 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 09:00:50.692-2024-05-11 12:00:03.879 saatleri arasında Balatçık; 1671/1. Sk., , Ege Sanayi Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:50.692-2024-05-11 12:00:03.879 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 09:00:51.745-2024-05-11 15:00:00.431 saatleri arasında Zafer; 4322. Sk., 4337. Sk., 4380. Sk., 4378. Sk., 4291, 4293. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:51.745-2024-05-11 15:00:00.431 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:58.996-2024-05-11 15:00:12.176 saatleri arasında Zafer; 4384. Sk., 4382. Sk., 4380. Sk., 4376. Sk., 4335. Sk., 4322. Sk., 4291, 4388. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:58.996-2024-05-11 15:00:12.176 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 09:00:56.902-2024-05-11 16:00:21.245 saatleri arasında Turan; Atatürk Sk, Çoban Sk., Yeni Sk., Turan Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, 30 Agustos Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Sk., Atatürk Sk., Cumhuriyet Sk, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köy İç Yolu, Okul Geçidi Sk., Karanfil Sok, Gül Sk., Fatih Sk., Erdoğan Bitek Sk., Dere Küme Altı Mevki Evleri, Dere Küme Altı Evleri Mevkii, Dere Küme Altı Evleri Mevki, Cumhuriyet Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:56.902-2024-05-11 16:00:21.245 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:56.902-2024-05-11 16:00:21.245 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 09:00:56.902-2024-05-11 16:00:21.245 saatleri arasında Demircilik; , İsimsiz33, KABAKÇI BAHÇE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 10:00:25.922-2024-05-11 16:00:33.303 saatleri arasında İsmet İnönü; 2099. Sk., 2095. Sk., 2096. Sk., 2098. Sk., 2092. Sk., 2100. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2126. Sk., İzmir-Çeşme Yolu, 2083. Sk., 2084. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:25.922-2024-05-11 16:00:33.303 saatleri arasında Sakarya; 3118. Sk., 3180, İzmir-Çeşme Yolu, 3187. Sk., 3176. Sk., 3175. Sk., 3174. Sk., 3152. Sk., 3146. Sk., 3145, 3139. Sk., 3138. Sk., 3137. Sk., 3135. Sk., 3133/1. Sk., 3133. Sk., 3127. Sk., 3126. Sk., 3125. Sk., 3124. Sk., 3123. Sk., 3120. Sk., 3119. Sk., İsimsiz38, , İsimsiz2, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:25.922-2024-05-11 16:00:33.303 saatleri arasında Boyalık; 3184. Sk., 3182. Sk., 3145, , 3189. Sk., 3198/1. Sk., Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi, İzmir-Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:25.922-2024-05-11 16:00:33.303 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 10:00:47.489-2024-05-11 12:00:57.144 saatleri arasında Çileme; İsimsiz72, Açelya Sk., 7525 sokak, 7542 sokak, İsimsiz174, İsimsiz108, İsimsiz162, İsimsiz167, İsimsiz169, İsimsiz171, İsimsiz179, 7531, 7518, 7509, KARAKUYU YOLU , 7517, Hürriyet Sk., 7515 Sk., Koca Yusuf Sk., 7505, 7521 sokak, Palmiye Sk., 7507 sokak, 7506, 7527, Yıldırım Beyazıt Sk., Çimen Sk., 4006/1. Sk., 4007/1. Sk., 4009/1. Sk., 7526, Cilek, 7512, 7503, AŞAĞI SANCAKLI, 5511. Sk., 7539, 7541 Sk., 5504. Sk., 7523, 7511 Sk., , 7529 Sk., İsimsiz56, İsimsiz73, 7539 sokak, 7539 sok, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:47.489-2024-05-11 12:00:57.144 saatleri arasında Sancaklı; Sancak Köyü, 7857, Yukarı Sancak Köyü, 7871 SOKAK , 7856, Yukarı Sancak Köyü, Aşağı Sancaklı Cd., 7864, 7532, 7852 sok, , 7862, İsimsiz2, İsimsiz4, aşağı sancaklı sokak, 7855, 7854, 7859, 7512 sokak, 7518, AŞAĞI SANCAKLI, Aşağı Sancak Köy, YUKARI SANCAKLI , Sancak Koy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 10:00:47.489-2024-05-11 12:00:57.144 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-11 2024-05-11 12:00:11.902-2024-05-11 14:00:20.744 saatleri arasında 29 Ekim; 10007 SK., Karaağaç Yolu, Çanakkale Asfaltı, Çekirge Yolu, , 10001, İsimsiz25, Ova Küme Evler Sokak, İsimsiz93, İsimsiz115, İsimsiz131, İsimsiz138, 10001. Sk., 10007. Sk., 10010. Sk., 10012/2. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10012/1. Sk., 8200. Sk., 8764/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 12:00:11.902-2024-05-11 14:00:20.744 saatleri arasında Günerli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-11 2024-05-11 12:00:11.902-2024-05-11 14:00:20.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.