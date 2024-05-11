11 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.05.2024 - 01:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 01:52

KOCAELİ ilinde 11 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPLUCA mahallelerinde BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMAZLI mahallelerinde GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, AYDINLIK, BABAKÖY, ÇARŞI, KIZILCAPINAR, KURTYERİ, ORHAN mahallelerinde 15.07.2021, 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 4514, ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AÇELYA SK., AĞVA İSTANBUL CD., AHMET DOĞRU CD., AKASYA, AKASYA CD., AKÇAKOCA CD., ALAY CD., ALTIN SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZİ SK., BELDE SK., BİRİNCİ SK., BONCUK SK., CEVİZ SK., ÇALCA SK., ÇİÇEK SK., DARACIK SK., DUMLUPINAR SK., EFLATUN SK., ESKİ MEZBAHA CD., FATİH CD., FENER CD., FERAH SK., FETHİ AŞKIN CD., FIRIN SK., FİKİR SK., GAZİLER CD., GÖKNAR SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEŞ 90 SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAN SK., HARMAN SK., HAYAT SK., HİDAYET SK., HUNLAR CD., IHLAMUR SK., ILICA CD., İNCE SK., İNÖNÜ CD., KADER SK., KADI DEĞİRMENİ SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KOZA SK., KOZALAK SK., KUMCAĞIZ CD., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., MAVİ SK., MEDRESE SK., MENEKSE, MİLLİ EGEMENLİK CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU SK., NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NİHAT ERİM CD., ORTA SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., PALMİYE SK., SADE SK., SANAT SK., SANTRAL SK., SARISU, SARISU CD., SEHITLER, SEZENLER, SEZENLER CD., SINIR SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., ŞEHİTLER SK., TABAKHANE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRK OCAĞI CD., ULUCA SK., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., ÜST SK., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YOSUN SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 3932., CUMHURİYET CD., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., KARGALI CD., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde DEGIRMENLI, EZGI, KULLAR, YIRMIBES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., ILIM, İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., UZUN SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde 101. CD., 5014, AKDERE SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALİM SK., ARDAHAN SK., ARMUTÇU SK., ATMACA, ATMACA SK., AYDEMİR SK., BALTA SK., BEYZA SK., EFE SK., ELBEY SK., ER SK., ERDAL SK., FIRAT SK., GAFFAR OKKAN, GEÇİT SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARAKAŞ SK., KÖKNAR SK., MUZAFFER SK., NALLI SK., ÖZDEN SK., SANDAL SK., SARITAŞ SK., TEKIN, TEKINER, TEKİNER SK., TEZLER SK., TURGAY SK., VADİ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAYLA SK., YUMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4150., 4150. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4169. SK., 4171., 4171. SK., 4173. SK., 4174., 4174. SK., 4175. SK., 4176. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203., 4203. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4232. SK., 4234. SK., 4242. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4267. SK., 4269., 4269. SK, 4270. SK., 4271. SK., 4273. SK., 4274., 4274. SK., 4275. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4298. SK., 4299., 4299. SK., 4300. SK., 4301., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4430. SK., ADIGÜZEL, ADIGÜZEL CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., ÇOBAN YILDIZI, DOBRA CD., EMİR SULTAN CD., ERGENEKON, ERGENEKON CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., MEHTAP, MEHTAP CD., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., OLGUN CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PAPATYA, POLATKAN CD., SAKA CD., SAMANYOLU CD., STAD, STAD CD., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PAZARKÖY mahallelerinde 2825., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608/1. SK., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4. SK., 608/5. SK., 617/1., 626/1. SK., 626/2. SK., 626/5. SK., 626/6., 626/6. SK., 629/1. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 632/1. SK., 633., 633. SK., 633/2. SK., 634., 634. SK., 634/1., 634/1. SK., 634/2. SK., 634/4. SK., 634/5. SK., 635. SK., 635/1. SK., 635/2. SK., 636. SK., 637., 637. SK., 638. SK., 639. SK., 639/1. SK., ILYAS UZUNER, ISTASYON, İLYAS UZUNER CD., İSTASYON CD., SEHIT HASAN TAHSIN BÜYÜKÇOBAN, SSK HASTANE YOLU SK, ŞEHİT HASAN TAHSİN BÜYÜKÇOBAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1. SK., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1801. SK., 1802., 1802. SK., 1802/1. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4123., 4127., 4127. SK, 4140., 4142., 5001, ANIBAL, ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., BAĞLAR SK., DENIZ, DR.ZEKİ ACAR CD., GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., MUALLİM KÖY, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4124., DAR SK., DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., SİTE SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341., 3341. SK., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., CUMAKÖY FATIH, EVREN SK., FATİH, GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., MEVLANA CD., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.