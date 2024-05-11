11 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.05.2024 - 01:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 01:52

SAKARYA ilinde 11 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1367 NOLU, 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5003 NOLU, 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5038 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU, 5059 NOLU SK., 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, 8 NOLU SK., ANKARA, HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., ILGAZ SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KOŞAR SK., KÖYİÇİ CD., KUM SK., KUMKÖY SK., NUR SK., ÖZCAN, SANTIYE, SET ARKASI, SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK., ÜNSAL SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM3, YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI mahallelerinde ANKARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde NEVİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde 33., 41., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 07:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., BARIŞ MANÇO SK., ÇELEBİOĞLU SK., DERE, FATİN RÜŞTÜ ZORLU SK., HASAN POLATKAN SK., KELEBEK SK., KEPEKLİ CD., LİSE SK., MEHMET BALKAN SK., OKUL CD., Ş.SERHAT EMRE SK., YENİ HAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8056 SK., 8060, 8062 SK., 8064 SK., 8071, 8073, 8073 SK., 8077 SK., 8081, RABİA PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8008 SK., 8018 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021, 8021 SK., 8023 SK., 8025, 8025 SK., 8027 SK., 8029 SK., 8042 SK., 8044 SK., 8046, 8046 SK., 8071 SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ORHAN GAZİ CD., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ÇİLEK SK., FUNDA, FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HILAL, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SANAYİ CD., SEDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde IŞIK SK., UFUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ISIK, KUDÜS, MINA, SITELER, SİTELER CD., UFUK SK., YILDIZ, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2003, 2078 SK., 2102, 2102 SK., 2103 SK., 2104 SK., 2164 SK., 2167 SK., 2170 SK., 2187 SK., SERVETIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 553. SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 350., 356., 358. SK., 376., 386., 386. SK., 407. SK., 5. CD., BAĞLAR CD., ÇAMLIK SK., ÇARK, GÖZDE SK., KİRAZ SK., ÖNDER SK., PARK SK., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3041., 3143., ÇIRÇIR SK., FIRTINA SK., KUDÜS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 525. SK., 539. SK., 548. SK., 550. SK., 582. SK., 584. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, MESUT SK., ÖZER SK., SERHAT SK., SUSAM, SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 334., BELEDİYE CD., KARADERE CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZİPAŞA mahallelerinde ARABACILAR, ARABACILAR SK., ÇIÇEKÇILER, ÇINAR SK., GÜMRÜK SK., K.S.PAŞA CD., KAHYA, KAHYA SK., KEMALETTIN SAMI PASA, KOLCU SK., KUYUBAŞI SK., MAZLUM SK., TEMREN, TEMREN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde KARAÇALILIK, KÜÇÜCEK CD., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN mahallelerinde 26136, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAMLIK, ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GÖL, GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TAŞBURUN SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde ADA CD., OSMANBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, KARSI, KARŞI, MERKEZ mahallelerinde 1122., 249, ABDULHAMIT SK., ABDULHAMİT SK., AŞIK VEYSEL SK., BAĞCILAR SK., ÇAGLAYAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ELİF SK., ESENYEL, ESENYEL SK., FINDIKEVLERİ, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERI(6), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK EVLERİ(6), GÖKÇEKIZ, GÖKÇEKIZ SK., GÜLPEMBE SK., GÜNES, GÜNES/1, KARA FATMA/2, KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN SK., KARSI/1, KARSIYAKA, KARSIYAKA CD., KARSIYAKA/1, KARŞI MAHALLE GÖKKUŞAĞI PARKI, KARŞIYAKA CD., KAZIM KARABEKIR, KOCAALİ BELEDİYESİ ŞEHİR MEZAR, KONURALP SK., KURTOĞLU SK., KUYUMCULLU_38, MİTHATPAŞA SK., ORMAN BÖLGE SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PINARBAŞI SK., SALKIM, SEHIT NURI TAN, SHT. SEBAHATTIN ATAMAN, ŞEHİT SEBAHATTİN ATAMAN SK., YAVUZ, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, BAKIRLI, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KONACIK, RESULLER mahallelerinde AŞAĞI, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ17, RESUL PASA, SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ SK., YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ALAGÖZ, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAHRAMAN 1, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., POLAT, POLAT 1, POLAT CD., PUSULA, PUSULA SK., SAFRAN, SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, GAZIPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., ARMUTLU SK., BOZA SK., CAMICEDIT, ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., GÜZEL SK., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖSEOĞLU SK., MOLLA GÜRANI, ÖZKÖSEMEN SK., POLEN CD., SAİTAĞA CD., SULTAN SK., ULAŞTIRMA SK., USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, ILMIYE, İLMİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., CEM SK., DEFNE SK., DOGAN, DOĞAN SK., ERENLER CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNEŞ SK., GÜR SK., ILMIYE, KARADUT SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KURTULUŞ CD., MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ROZET SK., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., TAN SK., TANTA, TANTA SK., YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ARMUTLU, CAMİCEDİT CD., ÇİÇEKÇİLER CD., IZCI, KADI, KADI CD., KEMER CD., KÖKNAR CD., ÖZDEMİR SK., PASA, RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, İŞARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TASLIGEÇIT, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz129, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, MERKEZ SK., MERKEZ/12, ORDULULAR, ORDULULAR/4, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, Uavtede Yok, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ SK., YENİKIŞLA 1, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde ÇARDAK SK., ESTERGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.