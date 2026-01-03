11 milyarlık vurgun iddiası: Polis Kadıköy’deki oto galerisine operasyon düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenledi.

Ekipler, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı. Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.