Cumhuriyet Gazetesi Logo
11 milyarlık vurgun iddiası: Polis Kadıköy’deki oto galerisine operasyon düzenledi

11 milyarlık vurgun iddiası: Polis Kadıköy’deki oto galerisine operasyon düzenledi

3.01.2026 10:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
11 milyarlık vurgun iddiası: Polis Kadıköy’deki oto galerisine operasyon düzenledi

Kadıköy'de müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenledi.

Image

Ekipler, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı. Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

Image

İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #kadıköy #Bağdat Caddesi