11 nerenin plakası? 11 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
11 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
11 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Bilecik olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Bursa’ya bağlı olan Bilecik, cumhuriyetin ardından 1924 yılında alınan bir kararla vilayet statüsünün kazanmıştır. Bilecik’in bir plaka koduna sahip olmasının tarihi ise 1962’dir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
11 AC 001 - 11 AZ 999
11 DA 011 - 11 DA 999
11 EA 001 - 11 EZ 999
Osmaneli ilçesi Plaka Kodları:
11 SA 001 - 11 SZ 999
Söğüt İlçesi Plaka Kodları:
11 TA 001 - 11 TZ 999
Bozüyük İlçesi Plaka Kodları:
11 DC 001 - 11 DZ 999
Gölpazarı İlçesi Plaka Kodları:
11 RA 001 - 11 RA 999
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi