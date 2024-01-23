11 nerenin plakası? 11 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:33

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

11 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

11 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Bilecik olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Bursa’ya bağlı olan Bilecik, cumhuriyetin ardından 1924 yılında alınan bir kararla vilayet statüsünün kazanmıştır. Bilecik’in bir plaka koduna sahip olmasının tarihi ise 1962’dir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

11 AC 001 - 11 AZ 999

11 DA 011 - 11 DA 999

11 EA 001 - 11 EZ 999

Osmaneli ilçesi Plaka Kodları:

11 SA 001 - 11 SZ 999

Söğüt İlçesi Plaka Kodları:

11 TA 001 - 11 TZ 999

Bozüyük İlçesi Plaka Kodları:

11 DC 001 - 11 DZ 999

Gölpazarı İlçesi Plaka Kodları:

11 RA 001 - 11 RA 999