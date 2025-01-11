11 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 09:14

İZMİR ilinde 11 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.069-2025-01-11 17:00:00.142 saatleri arasında Yemişlik; 6003. Sk., 6002 Sk., 6001, , AYDIN, BEKİR SAKARYA, 6012, 6010 Sk., 6008, 6006 Sk., 6004 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.069-2025-01-11 17:00:00.142 saatleri arasında Karşıyaka; 7. Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.069-2025-01-11 17:00:00.142 saatleri arasında Atatürk; AYDIN, BEKİR SAKARYA, 6001, 1539. Sk., 1537. Sk., 1535. Sk., 1533. Sk., 1532. Sk., 1530. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.878-2025-01-11 17:00:00.496 saatleri arasında Tepeköy; İsmetpaşa Cd., Hürriyet Cd., SERDAR GENÇ, AYDIN, GÜMÜŞPALA, Ağalar Cd., 4581. Sk., 4579. Sk., 4577. Sk., 4563. Sk., 4561. Sk., 4559, 4557. Sk., 4538, 4536. Sk., 4534, 4532. Sk., 4530. Sk., 4528. Sk., 4526. Sk., 3056. Sk., 3035, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.878-2025-01-11 17:00:00.496 saatleri arasında Ertuğrul; , 3035, 3037. Sk., 3041, 3043. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3058. Sk., 3060. Sk., Mithatpaşa Cd., SERDAR GENÇ, AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.09-2025-01-11 10:00:00.649 saatleri arasında Kır; beykoy, İsimsiz31, Beyköy Küme Evler , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 10:00:00.407-2025-01-11 16:00:00.024 saatleri arasında Çaltı; İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Çaltı, Çaltı Köyü, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, İsimsiz50, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, Çaltı Küme Evler, İsimsiz61, İsimsiz30, çaltı küme evler, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.274-2025-01-11 17:00:00.048 saatleri arasında Yamandere; İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, NİYAZİ BOZKURT, Yamandere Köyü İç Yolu, Yamandere Yolu, , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.274-2025-01-11 17:00:00.048 saatleri arasında Dallık; İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Dallık Köyü İç Yolu, Dallık Yolu, sogulcaksu kume evleri, , İsimsiz1, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.274-2025-01-11 17:00:00.048 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.274-2025-01-11 17:00:00.048 saatleri arasında Küçükkemerdere; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Küçükkemerdere Köyü, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, küçükkemerdere atatürk, KÜÇÜKKEMERDERE DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.274-2025-01-11 17:00:00.048 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.274-2025-01-11 17:00:00.048 saatleri arasında Büyükkemerdere; Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Yolu, büyükkemerdere ara yol, buyukkemerdere, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:00.274-2025-01-11 17:00:00.048 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:13.432-2025-01-11 13:00:21.496 saatleri arasında 16 Eylül; 3004. Sk., 3001, İsimsiz33, 3008. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:42.411-2025-01-11 11:00:47.541 saatleri arasında Meriç; 5745. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 09:00:52.393-2025-01-11 12:00:00.623 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:00:52.393-2025-01-11 12:00:00.623 saatleri arasında Osmangazi; 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Etem Cd., 569/2. Sk., 569. Sk., , İsimsiz48, İbrahim Galip Cd., 569/3, 577. Sk., 579. Sk., 578. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 09:30:00.73-2025-01-11 16:00:00.588 saatleri arasında Sarısu; İsimsiz172, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz78, EĞRİDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 10:00:00.944-2025-01-11 15:00:00.417 saatleri arasında Güvendik; 132/1. Sk., 136, 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 141/1. Sk., 144, 145, 146. Sk., 147, 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 142, 163, GÜVENDİK OKUL, MEHMET ALİ AYGÜVEN, MAVİ PLAJ, Harbiye Cd., 261/2. Sk., 199. Sk., 166. Sk., 164. Sk., 162, 160. Sk., 159. Sk., 158. Sk., 157. Sk., 156. Sk., 155. Sk., 154. Sk., 152. Sk., , 269, YALI, 116, 153, 126, 131/1, 131/1. Sk., 132. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 10:00:00.944-2025-01-11 15:00:00.417 saatleri arasında Denizli; , 120, 58, YALI, HARBİYE, İsimsiz9, İsimsiz13, 16/3, 50, 61, 54, 63, 112, 145/1, 116, 98, 55, 55/1, 16/4, 134, 100/1. Sk., 102. Sk., 103, 104, 105, 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 110, 111, 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 117, 118. Sk., 119. Sk., 120/1. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 126, 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 133, 135. Sk., 136, 140. Sk., 142, 145, 16 Sk., 16. Sk., 40, 41, 42. Sk., 43. Sk., 44 Sk., 47. Sk., 48, 49/1 Sk., 51 Sk., 51. Sk., 52. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 62, 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79, 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90, 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 99. Sk., Akın Sitesi, Harbiye Cd., MEHMET ALİ AYGÜVEN, Sarı Evler Site Yolu, 66, 54/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.222-2025-01-11 14:00:00.874 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Hafız Ahmet Sk., Avcı Sk., Arıcılar Sk., Arıcılar, , İsimsiz30, Küçük Park Sk., Kültür Cd., Kulelioğlu Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., Kasaplar Sk., Kapandere, Hacı İsmail, Hacı Osman Sk., Yel Değirmeni, Manavlar Sk., Maraş, Maşatlık, Maşatlık Cd., Mecit, Mecit Sk., Meriç, Nacibey, Hacı Osman, Yengi, Yeni Mahalle Sk., Yenilik, Yenilik Cd., Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd., Yıl İlköğretim Okulu, Çamköy, Özgüç, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Hacı Halil Sk., Hacı Halil, Güneyyaka, Gemici Sk., Eski Su Deposu Sk., YENGİ SOKAK, Nacibey Sk., Osmanoğlu, Osmanoğlu Sk., Pekşen Sk., Sakallar, Taştepe, Tophane Sk., Emine Hatun Sk., Emin Efe Sk., Emin Efe, Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet, Bütüner Sk., Bülent Ecevit Cd., Barbaros Sk., Baki Dayı Sk., Baki Dayı, Aşağıkızılca Taştepe, Acem Sk., İsimsiz46, Yağhane Sk., İsimsiz29, İsimsiz26, Mula Sk., Kurtlar Sk., Konut Sk., Kasaplar, Topçular, Topçular Sk., Tufan, Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Uğur Mumcu Sk., Yaren, Yağhane elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.222-2025-01-11 14:00:00.874 saatleri arasında Aşağıkızılca; Aşağıkızılca Taştepe, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.502-2025-01-11 14:00:00.626 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2000/1. Sk., 2033, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, 2032, Kemalpaşa Yolu, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, , 2000. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.502-2025-01-11 14:00:00.626 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; , HAYVANKIRAN KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.502-2025-01-11 14:00:00.626 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; , Karabağlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.92-2025-01-11 14:00:00.038 saatleri arasında Soğukpınar; , Çelebiyaka Kümeevleri, Torbalı Cd., Soğukpınar, İsimsiz10, Özdeşkent Sitesi İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.92-2025-01-11 14:00:00.038 saatleri arasında Nazarköy; YEŞİLLİK YOLU, Yeşillik Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, 4051, savanda yolu kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.92-2025-01-11 14:00:00.038 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-11 2025-01-11 11:00:00.92-2025-01-11 14:00:00.038 saatleri arasında Çiniliköy; ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , İsimsiz11, 4101, Çiniliköy Yolu, çiniliköy yolu kümeevleri, Torbalı Cd., Torbalı, Savanda Kurudere Yolu, Nilkent Sitesi, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.