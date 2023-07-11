11 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 11.07.2023 - 08:48

Güncelleme: 11.07.2023 - 08:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Parçalı ve az bulutlu 22 °C 30°C

EDİRNE

Parçalı ve az bulutlu 19°C 36°C

KOCAELİ

Parçalı bulutlu 19°C 31°C

TEKİRDAĞ

Parçalı ve az bulutlu 20°C 32°C

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İZMİR

Az bulutlu ve açık 24°C 36°C

AFYONKARAHİSAR

Az bulutlu ve açık 11°C 26°C

DENİZLİ

Az bulutlu ve açık 19°C 35°C

MUĞLA

Az bulutlu ve açık 20°C 33°C

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA

Parçalı bulutlu 24°C 37°C

MERSİN

Parçalı ve az bulutlu 25°C 34°C

ANTALYA

Parçalı ve az bulutlu 26°C 37°C

ISPARTA

Parçalı bulutlu °C 15 °C 28

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 13°C 27°C

ESKİŞEHİR

Parçalı bulutlu 12°C 27°C

KONYA

Parçalı yer yer çok bulutlu 15°C 26°C

KAYSERİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10°C 25°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Bolu hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU

Parçalı ve çok bulutlu 12°C 25°C

ZONGULDAK

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C 27°C

KASTAMONU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11°C 24°C

SİNOP

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C 26°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli,yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C 27°C

TOKAT

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12°C 24°C

TRABZON

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C 25°C

RİZE

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17°C 24°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9°C 17°C

MALATYA

Parçalı bulutlu 15°C 28°C

VAN

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15°C 24°C

AĞRI

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12°C 21°C

GÜNEY DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

Az bulutlu ve açık 20°C 34°C

GAZİANTEP

Az bulutlu ve açık 20°C 33°C

ŞANLIURFA

Az bulutlu ve açık 24°C 34°C