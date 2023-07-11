11 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında çok kuvvetli sağanak yağmurlar bekleniyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL
Parçalı ve az bulutlu 22 °C 30°C
EDİRNE
Parçalı ve az bulutlu 19°C 36°C
KOCAELİ
Parçalı bulutlu 19°C 31°C
TEKİRDAĞ
Parçalı ve az bulutlu 20°C 32°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İZMİR
Az bulutlu ve açık 24°C 36°C
AFYONKARAHİSAR
Az bulutlu ve açık 11°C 26°C
DENİZLİ
Az bulutlu ve açık 19°C 35°C
MUĞLA
Az bulutlu ve açık 20°C 33°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA
Parçalı bulutlu 24°C 37°C
MERSİN
Parçalı ve az bulutlu 25°C 34°C
ANTALYA
Parçalı ve az bulutlu 26°C 37°C
ISPARTA
Parçalı bulutlu °C 15 °C 28
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 13°C 27°C
ESKİŞEHİR
Parçalı bulutlu 12°C 27°C
KONYA
Parçalı yer yer çok bulutlu 15°C 26°C
KAYSERİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10°C 25°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Bolu hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU
Parçalı ve çok bulutlu 12°C 25°C
ZONGULDAK
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C 27°C
KASTAMONU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11°C 24°C
SİNOP
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C 26°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli,yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C 27°C
TOKAT
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12°C 24°C
TRABZON
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C 25°C
RİZE
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17°C 24°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9°C 17°C
MALATYA
Parçalı bulutlu 15°C 28°C
VAN
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15°C 24°C
AĞRI
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12°C 21°C
GÜNEY DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR
Az bulutlu ve açık 20°C 34°C
GAZİANTEP
Az bulutlu ve açık 20°C 33°C
ŞANLIURFA
Az bulutlu ve açık 24°C 34°C
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