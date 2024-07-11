11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:26

İstanbul ilinde 11 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, FENER, HAVALİMANI, İSTASYON sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, EKİN, ESKİ PTT, FENER, ORKİDE, PELİN, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 11/07/2024 01:00:00 - 11/07/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah BEYAZ LALE, KİLİTBAHİR sk / ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 11/07/2024 01:00:00 - 11/07/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, NİSBETİYE, SARIOBA, TANBURİ ALİ EFENDİ, YILDIZÇİÇEĞİ, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk bölgelerinde 11/07/2024 10:00:00 - 11/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FİRUZE, VEFABAYIRI, YILDIZ POSTA sk bölgelerinde 11/07/2024 11:00:00 - 11/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBRU, GÜL sk / LEVENT mah CENGİZHAN, DUYGU, EBULULA MARDİN, GAZETECİ ÜMİT DENİZ, GÜLLÜ, SEDİR, UĞUR MUMCU, YENİSÜLÜN, ÇİLEKLİ, ÜLGEN sk bölgelerinde 11/07/2024 11:00:00 - 11/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 11/07/2024 12:00:00 - 11/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, GAYSUNİ MEHMET EFENDİ, HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ, YUNUS sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ALACEYLAN, ASKER, DEREİÇİ, ELMAS, KESKİN, MEYDAN, ZÜMRÜT, ŞENER sk / PİRİPAŞA mah DEREİÇİ sk bölgelerinde 11/07/2024 10:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk bölgelerinde 11/07/2024 15:00:00 - 11/07/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah KURDELA sk / İSTİKLAL mah PAŞALI HASAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, ADSIZ NEFER, ARALIK 1, AVUKAT, AY, BAHADIR 1, BARUTÇULAR, BATI, BULANIK DERE, CENGİZ, CİVELEK, DARÜLACEZE YOLU, FERACE, FERAHNAK, GÜL, GÜLER 1, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, KAHRAMANBEY, KARAKULLUKÇU, MİLLET, MİRALAY KAMİLBEY, NEŞE, POYRAZ 1, RUŞEN, SAFFET, SARAY, SAVAR, SELMAN, TENEKE ÇIKMAZI, TOPEL, YALVAÇ, YEŞİLTEPE, ÇAKIL, ÇİĞDEM 3, ÜLKER, İNCİ, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 11/07/2024 16:00:00 - 11/07/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AŞİYAN, BALLI, BERNA, CUMA, CÖMERT, CİHANŞAH, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SULTAN FATİH, TAHA, ULUCAN, ZÜMRE ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, HÜSEYİN YILMAZ, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 11/07/2024 00:30:00 - 11/07/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CEYLAN, ECE, EMEL, GAMZE, HİMMET, KARAMEŞE, KEMERBURGAZ, OSMANPAŞA, PINARALTI, TATLIPINAR, ULUEREN, ZARİF, ÇINAR, ÇİM sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah BAĞLAR, CUMA CAMİİ, MAHMUDİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ŞEYH ABDULLAH sk bölgelerinde 11/07/2024 09:30:00 - 11/07/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -YEŞİLPINAR mah sk bölgelerinde 11/07/2024 11:00:00 - 11/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ARALIK, BOSTAN HAMAMI, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, HARAÇÇIBOSTANI, OGÜN, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, ÜSKÜPLÜ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, ARALIK, AYAKAPI, CİBALİ ŞEREFİYE, GÜL CAMİİ, HALİÇ, HARAÇÇIBAŞI, HİSARÖNÜ, KALAYCI, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA, MÜSTANTİK, NALINCI KASIM, PELİN, TATARAĞASI, VAKIF MEKTEBİ, YENİYOL, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR NEVİ, ŞEREFİYE, ŞEREFİYE ARALIĞI sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, YAYLA sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -YILDIZTABYA mah sk bölgelerinde 11/07/2024 00:05:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.. sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY ÇAM sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY ÇAM sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY MİNE, ARIKÖY ÇAM, DİDİM, ÇAM sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah BAYKARA, DİRLİK, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, SARDUNYA, SAİDE HANIM, TAŞKENT, TERAKKİ, VADİ, VEFAKAR, ŞEHİT ENVER YORULMAZ sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / GAZİTEPE mah EROĞLU ÇIKMAZI, GAZETE ÇIKMAZI, GÖKÇİN, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, ISSIZ ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, VELİBEY sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 11/07/2024 13:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, FRANSIZ HASTANESİ, HALASKARGAZİ, HARBİYE ÇAYIRI, KAYA HATUN, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah BABİL, CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞAZADE, YAKAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, FULYA 3, UMUT 2 sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3, ŞEHNAZZADE sk / MİMAROBA mah YAPRAK, ÜNLÜSOY sk / SİNANOBA mah ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ANADOLU, EFE, EZGİ, NİZAM, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 11/07/2024 09:30:00 - 11/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, YENİÇERİ sk bölgelerinde 11/07/2024 02:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah , MAKBER sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 11/07/2024 14:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1384., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534., 536., 537., 538., 540., 541., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548/1., 549. ÇIKMAZ, 595., BARBAROS, TEKSTİLKENT, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 11/07/2024 11:00:00 - 11/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 11/07/2024 20:00:00 - 12/07/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKTARAN, ALEMDAR, ANAYURT, ARMAĞAN, DÖNMEZ, MANOLYA, PERİ sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKARSU, AKTAŞ, ARMAĞAN, ATAKAN, ATALAY, KORAY, MANOLYA, TOPÇU, ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 11/07/2024 12:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk bölgelerinde 11/07/2024 00:30:00 - 11/07/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 11/07/2024 00:30:00 - 11/07/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 939., 949., 950., MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 11/07/2024 09:30:00 - 11/07/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 11/07/2024 00:30:00 - 11/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/07/2024 02:30:00 - 11/07/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/07/2024 02:30:00 - 11/07/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:19:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 11/07/2024 00:00:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞAZADE, YAKAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, FULYA 3, UMUT 2 sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, YAĞIZ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, BEZİRGAN, FIRTINA, GEREDE, ORTANCA 3, OĞUZHAN, SEMBOL, TOPHANE, ÜLKER 2 sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk / BARIŞ mah sk / BÜYÜKŞEHİR mah sk / CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, GÜLTEPE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÖMER SEYFETTİN, ŞAFAK sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKGÜN, BAHÇEVAN, BELDİBİ, ERTUĞRUL, EVREN, GÜLDEM, HEYBETLİ, MİL, PEKMEZ, SERA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞEREF sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 11/07/2024 10:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 462., BALIK YOLU sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 742., 747., 751., 762., 769., 780., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 676., 683., 687., 688., 699., 701., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1892., 1894., 1898., 1902., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1910., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1260., ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 11/07/2024 12:00:00 - 11/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 160/1., 161., 169., 170., 171., 172., 174., 176., 177., 178., 179., 180., 182., 183., 30., 32., 33., ORDU, ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 11/07/2024 00:05:00 - 11/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 11/07/2024 09:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 11/07/2024 11:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 11/07/2024 11:15:00 - 11/07/2024 14:15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2272., 2272/1., 2273., 2274., 2336., 2347. sk bölgelerinde 11/07/2024 13:00:00 - 11/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.