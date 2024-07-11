11 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:28

SAKARYA ilinde 11 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3208., 3209., 3210., 955., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., ESEN SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, MANOLYA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YENI, YILDIZ SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3907., 3955., CAMILI, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ERENLER, MADANLAR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, ORMAN YOLU, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TAŞOLUK, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2353., 2401., 3006., 3501., 3506., 4356., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., KARACAÖREN, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 4106., 4501., 4502., 4505., 4507., ELMADERE, ELMADERE SK., İsimsiz121, KAYADİBİ SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2169 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ YOLU SK., CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAHASAN CD., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVAKLI/1, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, REHBER/1, RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., SİTELER, YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, GÖKTEPE mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GİZEM CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KAVAKLIORMAN, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KUL SK., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1027., 1207, SAKARYA CD., SAKARYA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., 337. SK., ABDİBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006. SK., 201 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, 239 SK., ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKİŞEHİR CD., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ADNAN KAHVECİ, ADNAN KAHVECİ CD., ATILIŞLAR SK., BARBAROS SK., KUYUÜSTÜ SK., TÜTÜNLÜK CD., YENİ CAMİ CD., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 8003, 8004, 8005, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13002, 13004, 13006, 13007, 13011, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AK SK., AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARABACI SK., AVCILAR SK., BAHÇE SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., GARİPLER SK., GEDIK, HANIMELİ SK., HARMANLI SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜRRIYET, IŞIK SK., İsimsiz146, KANARYA SK., KANLIÇAY/3, KAYA SK., KÜÇÜK SK., MECİDİYE CD., MUTLU SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., ÖZÇAKIR SK., SAKARYA, SIFALI SK., VILLA, VİLLA SK., YAVUZ SK., YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 3003, 3007, 8006, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AKÇE, AKINCI, ARSLAN, ARSLAN SK., CEYLAN, COŞKU SK., ÇIRACILAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., DEĞİRMENDERE, DOGAN, DÜGLEN, DÜĞLEN SK., GAZİ SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., HANIMELI, ISTIKLAL, İsimsiz138, KANLIÇAY, KARACA SK., KARTAL SK., MARMARA, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE SK., MENEKSE SK., MERKEZ, MERKEZ_1, MEYDAN, OSMANLI, OSMANLI CD., PIRENLI, PİRENLİ SK., SONER, SONER CD., SONER/3, TEPE, UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, YAGMUR, YAĞMUR SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde KAYA, MENEKSE, SAHIN, ULUDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13003, 13005, 13010, 13012, BABALI, CEYLAN SK., CEYLAN/1, CİRİTÇİ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., DEFNE, DEFNE SK., GARIPLER, GEDİK SK., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HUZUR/1, HÜRRİYET CD., İPEK SK., KANAL SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MARMARA CD., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKŞE SK., MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MİMAR SİNAN SK., NALBANT, NİSAN 17. SK., PAPATYA SK., SAKARYA CD., SERÇE SK., SIFALI, SÜLEYMANİYE SK., ŞİFALI SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., YEŞİL SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 521. SK., 525. SK., 538. SK., 542 SK., 544., 586. SK., 598., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4418., 4440., 4461. SK., 4465. SK., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496. SK., 4497., ANI, ANI SK., BAHRİYELİ, BAHRİYELİ CD., BAYRAK, BOYLAN, BOYLAN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., FERİK CD., GÖKÇE, HAZAR, KARABOGAZ, KARABOĞAZ, PLEVNE CD., SEKER, SIFA, SIFA SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TUZLA SK., ULUS, ULUS SK., YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.