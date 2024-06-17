11 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:13
11 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu!
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Kırsal Dardağan Mahallesi'nde Abdullah Buğday'ı (11) bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Buğday'ın kıyafeti sulama göleti yakınlarında bulundu.

Çocuğun cansız bedeni, iş makineleriyle suyu boşaltılan gölette bulundu.

Buğday'ın cesedi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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