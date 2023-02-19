11 yaşındaki Mahmut'tan Arda Güler’e çağrı: Hastanede seni bekliyorum

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:53

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:02

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde, Hatay’daki evleri yıkılan ve düşen molozların altında kalarak kardeşi Saadet (10) ile yaralı olarak kurtulan Mahmut Ağrı (11), Adana’da hastane odasında, hayranı olduğu futbolcu Arda Güler’e çağrı yaptı.

"ÜZERİME BETON DÜŞTÜ"

Koyu Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Mahmut, “Depremde uyandığımda çok korktum. Evden dışarı çıkmaya çalıştık. O sırada yukarıdan üzerime beton düştü. Ayağım betonun altında kaldı. Babam geldi beni kurtardı, sonra hastaneye götürdüler. Çok korktum” dedi.

"ARDA AĞABEY, HASTANEDE SENİ BEKLİYORUM"

Futbolcu Arda Güler’i çok sevdiğini belirten 11 yaşındaki Mahmut, Güler'e şu sözlerle seslendi:

“Arda Güler’in yanıma gelmesini çok isterim. Onu çok seviyorum. Çalımlarını çok beğeniyorum. Golleri çok güzel. Gelip beni ziyaret etmesini isterim. Arda ağabey hastanede seni bekliyorum, gelirsen mutlu olurum.”