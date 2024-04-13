11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün üzerinden altı yıl geçti: 'Katiller bulunamadı'

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili açılan davaya 16 Temmuz 2020’de takipsizlik kararı verildi. Karara tepki gösteren aile dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Ailenin 16 Eylül 2020’de AYM’ye yaptığı başvuru hâlâ sonuçlanmadı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00
11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün üzerinden altı yıl geçti: 'Katiller bulunamadı'
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Giresun Eynesil’de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kızının iddia edildiği gibi intihar ya da yüksek yerden düşme sonucu ölmediğini söyleyen baba Şaban Vatan, Rabia Naz’a araba çarptığını ancak AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını öne sürdü. Baba Vatan, altı yıldır kızının can verdiği olayın aydınlatılması için mücadele verirken 17 Temmuz 2019’da Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin olarak Meclis’te araştırma komisyonu kuruldu. Ancak Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soru işaretleri yanıtsız kaldı.

‘KIZIM GERİ GELMEYECEK’

Şaban Vatan, “6 yıllık süreçte hep bu siyasi bir durum değildir diye anlatmaya çalıştık. Makam sahibi olan kişilerin yetkisini kullanarak bu katilleri, iktidar tarafındaki partinin belediye başkanının akrabalarını korumak için bunlar yapıldı. Bugün geldiğimiz süreçte, bizim çabamız çocuğumuzun adaleti içindi. Gerek katillerin gerek de bu işin örtbas edilmesi için çabalayan siyasilerin hak ettikleri cezaları alması için mücadelemizi sürdürdük. Rabia Naz’ımız geri gelmeyecek, biz bu acıyla bir ömür boyu yaşayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan baba Vatan, davanın önünün açılmasını istedi. Vatan, “Ülkemiz hukuk devleti değil, buna artık tüm Türkiye şahit oldu. Bu saatten sonra hukuk devleti olan bir ülke olacaksak, Rabia Naz ve diğer tüm masum canların katilleri yargılanarak cezalarını alsınlar” ifadelerini kullandı.


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