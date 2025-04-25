‘11 yılda 11 milli sporcu yetiştirdik’

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:12

Kahramanmaraş’ta 1969 yılında doğan, ortaokul hayatından sonra 1984 yılında Ankara Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu’nda eğitimine devam eden Cengiz Yıldırım 2011 yılında TSK’dan emekli oldu. Aynı yıl Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübünü kuran Cengiz Yıldırım, “Kulübü eşimle beraber yürütüyoruz. Ben 3. kademe antrenörlüğü yapıyorum. Eşim ise 2. kademe antrenörü ve okçuluk sporcusudur” dedi.

‘60 YAŞINDA BİLE VAR’

“Kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin en çok kupa ve madalya kazanan kulübü olmayı başardık” diyen Yıldırım, “Bir kapalı ve bir açık alanı olan ülkemizin en modern tesislerinden birisine sahibiz. Açık alan dünya standartlarında yarışma yapılabilen bir saha. Yüze yakın sporcumuz var şu an. 11 yıllık süre zarfında milli takımımıza 11 sporcu verdik. 1 Dünya şampiyonu, 2 Avrupa şampiyonu, 2 Avrupa üçüncüsü başarıları yakalayan sporcularımız var. Yaş gruplarımız 9-10, 11-12, 13-14, 15-18, 18-22 ve 22 yaş üzeri sınıflandırmada sporcularımız bulunmaktadır. 60 yaşında da sporcumuz var” ifadelerini kullandı.

‘OKÇULUK DESTEKLENMELİ’

Okçuluğun dede ile torunun yan yana yarışabileceği bir branş olduğunu belirten Yıldırım, “Okçuluk branşında hem efor sarf ediyorsunuz hem de güçleri dengeli şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Matematik içeren, beyin-göz koordinasyonu, beyin-el koordinasyonu barındıran ve tüm vücudu çalıştıran ata sporumuz okçuluk bir gösteri sporu haline gelmeli ve sponsorluklarla kulüpler desteklenmelidir” dedi.

‘ÖNEMLİ VERİLMELİ’

Ulu Önder Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünün düsturuyla, “Bu spora çok önem verilmelidir” diyen Yıldırım, okçuluk ile ilgili 2025 yılı takviminden ve gelinen noktadan bahsetti. Yıldırım, “27 Nisan tarihinde Paralimpik Türkiye sıralaması puanı veren yarışma, 29 Nisan’da Milli takım seçmeleri, 21 Mayıs’ta Okullar Arası Şampiyona, 29 Mayıs’ta İstanbul’da Uluslararası Fetih Kupası ve ekim ayında son açık alan şampiyonası düzenlenecek. Şu an Ankara’da 15’e yakın okçuluk kulübü var. Okçuluk branşında özel kulüpleşmeyi teşvik ettik. Türkiye’de ise 150 okçuluk kulübü var” diye konuştu.

‘HERKES YAPABİLİR’

Ayrıca 2013 yılından bu yana her yıl geleneksel basın turnuvası düzenlediklerini anımsatan Yıldırım, “Okçuluğun herkes tarafından yapılabilirliğini ülkemize anlatmak temel amacımızdı. Mete Gazoz, Türk’ün genlerinde olan bu branşta kazandığı olimpiyat şampiyonluğu ile gururumuz oldu ve farkındalık sağladı. Engellisi, engelsizi her yaştan insanın yapabileceği, orta yaşın üzerindeki insanlarında rahatlıkla katılım sağlayabileceği bir spor dalı olan okçuluğa tüm sporseverleri bekliyoruz” dedi.