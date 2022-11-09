110 çeşit turşu kuran turşucu bu kez dolar ve Euro'nun turşusunu kurdu

09 Kasım 2022 Çarşamba, 14:16

Özellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanan turşular raflarda yerini aldı. Sofraların vazgeçilmezi olan ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Samsun’da 110 çeşit turşu kuran ve daha önce mandalina, limon, elma, çilek, erik, nar, kuşburnu, patlıcan, karpuz gibi mahsullerin turşusunu kuran Zakir Tozlu bu sefer de dolar ile Euro'nun turşusunu kurdu.

Zakir Tozlu, "İkisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz dedik" ifadelerini kullandı.

"EURO VE DOLAR TURŞULARINI YAPTIK"

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yine turşu sezonumuz başladığını ifade eden Zakir Tozlu, şöyle konuştu:

"Biz de bu sene elimizden geldiğince en güzel en kaliteli sebzelerle, el yapımı sirkelerimizle turşularımızı yaptık. Bu yıl da farklı türde turşularımızı hazırladık. Yumurta turşusu ve en çok ilgi çekenler arasında olan Euro ve dolar turşularını yaptık.

Tabii ki Euro ve dolar turşuları yenmeyecek durumdalar. İkisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz diye o şekilde bir espri yapalım dedik.

Ama bu sene yine tabii ki çok farklı ve güzel turşular hazırladık. Armut, mandalina, limon, muz ve bunların yayında midye, fındık gibi birçok çeşitte turşularımızı yaptık. Bu sene birde sütten turşu hazırladık peynirli biberli olacak şekilde. Değişik turşularımızı genelde hamileler veya tatlarını merak edenler gelip satın alıyorlar. Her şey de olan fiyat yükselişleri maalesef bizleri de etkilemiş durumda. Kilogram olarak en uygun turşularımız 70 TL den başlayıp 150 TL ye kadar çıkmaktadır."