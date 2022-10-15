Bir günde hazır: Kırmızı soğan turşusu nasıl yapılır, kırmızı soğan turşusunun faydaları neler?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:37

Adı soğan turşusu olarak geçse de aynı zamanda enfes bir salata, meze olan kırmızı soğan turşusu, lezzetiyle herkesi büyüleyen, yapımı ise oldukça pratif ve zahmetsiz tarifler arasında yer alıyor. İşte, kırmızı soğan turşusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

KIRMIZI SOĞAN TURŞUSU MALZEMLERİ NELERDİR?

4 adet mor soğan

1 çay bardağı sirke

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 litre kaynar içme suyu

KIRMIZI SOĞAN TURŞUSU NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanlar yarım ay şeklinde ince ince kesilir ve kavanoz doldurulur.

Kesilen soğanların üzerine sirke, şeker ve tuz ilave edilir.

Son olarak soğanlar kavanoza konur ve kavanozun üstü dolana kadar kaynar içme suyu doldurulur.

Kavanozun kapağı kapatılarak, sadece 1 gün dinlendirilir.

Tüketirken buzdolabında muhafaza edilir.

KIRMIZI SOĞAN TURŞUSUNUN FAYDALARI NELER?

Mor soğanın taşıdığı esterler, kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalbi güçlendirmeye yardımcı olur.



Boğaz iltihabı tedavisi ve sesin güzelleştirilmesi için de etkili olan mor soğanın bir diğer faydası da sinirsel hastalıklara da iyi gelmesidir.



Kan yapımına da yardımcı olan kırmızı soğan, kan basıncı yani tansiyonu düşürücü bir etkiye sahiptir.



Kanı temizler ve kanın pıhtılaşmasını önler.



Enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliği bulunur.

