110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Sınavı hangi gün?

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:07

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek 110. Dönem ÖGG sınavı için geri sayım sürüyor. Peki, 110. Dönem Özel Güvenlk Sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlk Sınavı hangi gün?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

110. Temel Eğitim 86. Yenilime Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı tarihi belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre 110. Dönem ÖGG Sınavı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

26 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında uygulamalı atış sınavı yapılacak ve atış puanları ÖGNET'e veri girişi gerçekleşecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılacak. Sorulara itirazlar 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ÖGG sonuçları, 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.

ÖGG SINAVI NEDİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, özel güvenlik sertifikası alabilmek için zorunludur ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.