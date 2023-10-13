112 Acil Sağlık personeline “nöbet değişemezsiniz” cezası

Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:35

Güncelleme: 13.10.2023 - 11:35

İzmir 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde yaklaşık 40 ambulansta görev yapan tüm personele nöbet değişemezsiniz cezası kestiği ortaya çıktı. Personelin psikolojik baskı gördüğünü ifade eden Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yurttaşın ihtiyacı olan sağlık hizmetine ulaşamadığını söyledi.

“PSİKOLOJİK BASKI NEDENİYLE 30 AMBULANS DEVRE DIŞI KALDI”

“İzmir 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde personel huzursuz” diyen Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “İzmir ilinde yaz döneminde tatil beldeleri olan, Dikili, Foça, Aliağa, Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Gümüldür gibi yerleşim yerlerinde yaz nüfusunun kat be kat artmasıyla pek çok hizmette olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de aksamalar meydana gelebilmekte. Olası hizmet aksamalarına birde yönetim hataları, eksiklikleri, aksaklıkları da eklenince maalesef içinden çıkılmaz bir hal almakta. Geçtiğimiz yaz döneminde de özellikle 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde yaşanan yönetim eksiklik ve aksaklıklarından dolayı bazı günlerde 30’a kadar çıkan 112 Ambulansı devre dışı kaldı. Hizmet veremedi. Yani kapatıldı. Neden kapatıldı derseniz? En önemli sebeplerinden bir tanesi, personele yapılan psikolojik baskı” ifadelerini kullandı.

(Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol)



Bu baskı nedeniyle ambulansların devre dışı kaldığını anlatan Doğruyol, “Yasal hakları olan yıllık izinlerini kullanacak olan personele yıllık izinlerinin verilmesinde 112 Başkanlığının iletişimden uzak, baskıcı davranışı sonucunda personelin çözümü başka yollarda araması, mesela personelin istirahat raporlu olması, hizmeti aksatmış ve bazı günlerde 30 a varan 112 ambulansının devre dışı kalmasına sebep olmuştur. Personelle diyalog kurulsaydı kapatılan istasyon sayısı 30 değil, belki de 3-5 olurdu. Elbette çalışma düzenini idare sağlayacaktır. Ancak, diyalogdan uzak, baskıcı yönetimlerin faturasını maalesef kapatılan istasyonlarla vatandaş çekmektedir” diye konuştu.

“FATURA RAPOR ALMAYANA KESİLDİ”

Yaklaşık 40 112 ambulansının personellerine nöbetinizi değiştiremezsiniz cezası kesildiğini ifade eden Ahmet Doğruyol, “112 yönetimi tarafından istasyon sorumluları gurubuna gönderilen mesaj ile rapor alan personelin faturası, rapor almayan personele kesiliyor. 112 Başkanlığı tarafından ‘Çalışan sağlığı ve güvenliği komisyonu artan istirahat raporları konusunda toplandı. Personelimizin sık rahatsızlanıp rapor aldığı görülen istasyonlarımızda günaşırı nöbetlerin bunu arttırdığı için bu istasyonlarımızın nöbet listeleri korumaya alınacaktır. Bu istasyonlarımızda bu amaçla ayın başında gönderilen liste dışında nöbet değişimi yapılmayacaktır.’ diye gönderilen mesajla tüm personel huzursuz edilmiştir. Sıralı yazılması istenen ve ay içinde nöbet değişimi yapamazsınız diye verilen talimat özellikle evli çocuk sahibi olan 112 çalışanlarının mağduriyetini beraberinde getirmiştir” dedi.

“GELEN ÇAĞRILAR KARŞILANAMIYOR”

Yönetimin görevi istirahat raporları artan istasyonlarda, rapor alan personelden ziyade rapor almayan personeli cezalandırmak, personele psikolojik baskı yapmak değildir. Neden bu kadar çok rapor alınıyor diye huzursuzluğun kaynağını tespit etmek için araştırmaktır. Çalışan personellerin moral ve motivasyonunu bozmak hiç değildir. Aynı şekilde 112 Çağrı karşılama merkezinde gün içinde 26 personel çalışması gerekirken, eksik personelle 21 personelin çalışması, zaman zaman gelen çağrıların karşılanamaması yani vatandaşın 112 ye ulaşamaması yetmiyormuş gibi, personelin çalışma düzenine müdahale ederek, personellere baskı uygulamak, huzursuz etmenin ne gereği vardır? Anlamak mümkün değildir” sözlerini kullandı.