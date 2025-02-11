Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:03

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:03

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 9 Şubat Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, 113. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları bugün erişime açılacak. Peki, 113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖGG soruları ve cevap anahtarı

113. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat 2025 Pazar günü düzenlendi.

Kılavuza göre 113. dönem ÖGG soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 Salı günü yani bugün erişime açılacak.

Adaylar, yazılı sınav sorularına 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.