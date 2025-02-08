Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:30

Güncelleme: 08.02.2025 - 14:30

1-2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarının sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde bütünleme sınavlarına katılmışlardı. Sınavdan günler sonra AUZEF bütünleme sınav sonuçları 7 Şubat 2025 tarihinde ilan edildi.

AUZEF SONUÇ DUYURUSU

Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,

2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı 07.02.2025 saat 21.00’dan 09.02.2025 saat 23.59’a kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla ‘Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz’ menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. " denildi.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/bütünleme sınavının ise yüzde 70’tir.