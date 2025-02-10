2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025/YÖKDİL) sınav girişlerinin yayımlanıp yayımlanmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:26

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yaklaşırken, adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak etmeye başladı. Peki, 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025-YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

2025-YÖKDİL/1: sınav giriş belgelerine ilişkin ÖSYM'den duyuru geldi. Yapılan yazılı duyuruya göre, YÖKDİL sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

2025-YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? 

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.


Etiketler: #yökdil #Sınav Giriş Belgesi #Yabancı Dil Sınavı

İlgili Haberler

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler