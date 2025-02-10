2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025/YÖKDİL) sınav girişlerinin yayımlanıp yayımlanmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yaklaşırken, adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak etmeye başladı. Peki, 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2025-YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
2025-YÖKDİL/1: sınav giriş belgelerine ilişkin ÖSYM'den duyuru geldi. Yapılan yazılı duyuruya göre, YÖKDİL sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
2025-YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- Mehmet Şimşek’in ‘gizlediği’ gerçeği açıkladı!
- Bahçeli'den ilk açıklama!
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- 'Buradan soruyoruz, Erdoğan neden suskun?'
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
- Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt