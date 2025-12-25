113 yıllık han tehlike saçtı: Yola parçalar düştü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.12.2025 19:45:00
DHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 113 yıllık geçmişe sahip olan İstanbullu Hanının bazı parçaları kopup yola düştü. Çökme riski sebebiyle hanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

TARİHİ YAPIDAN GELEN SESLER ÜZERİNE VATANDAŞ DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Bugün öğle saatlerinde tarihi İstanbullu Hanı’ndan gelen sesler üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin incelemeleri sırasında, handan bazı parçaların koptuğu belirlendi. Olası çökme riskine karşı Edremit Belediyesi ekipleri ile polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı geçici olarak kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

