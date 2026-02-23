2026 yılının ilk ÖGG sınavı tamamlandı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan kılavuzda, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 119. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kılavuzunda, sonuçların 13 Mart 2026 tarihinde açıklanmasının planlandığı, adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz ücretini 14–18 Mart 2026 tarihleri arasında yatıracağı ve itiraz sonuçlarının 18 Mart 2026 tarihinde duyurulmasının öngörüldüğü belirtildi.