Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı dün gerçekleştirildi; adaylar ise bugün sonuçları öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, 119. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kılavuzuna göre, yazılı sınav sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz için gerekli ücreti 14–18 Mart 2026 tarihleri arasında yatırabilecek ve itiraz sonuçlarının 18 Mart 2026 tarihinde duyurulması öngörülüyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecektir.