11’inci Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı
Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen, Ege’nin enfes otları ve onlarla yapılan birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali bu yıl 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on birinci kez düzenleniyor. Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması, evelik otu olarak da bilinen “Labada” otu.
ZEYTİNE SAYGI GECESİ
Sergiler, söyleşiler ve tadım etkinlikleri ile başlayacak olan festivalin ilk gününde zeytin ağacı katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla Senfoni Orkestrası şefi Tolga Taviş’in sunumuyla Zeytin’e Saygı Gecesi düzenlenecek.
Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek, dopdolu içeriği ile cıvıl cıvıl anların yaşanacağı Festival Korteji ise 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak. Kortejin ardından Ayhan Sicimoğlu &Latin All Star konseri gerçekleşecek. Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalin üçüncü gününde ise, Çağla Şıkel’in sunacağı, “En güzel yemek yarışması ile En çok çeşit ot toplama yarışması” yapılacak.
KENAN DOĞULU SAHNE ALACAK
Gerçekleşecek bir dizi etkinliğin ardından Türk Pop Müziği’nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çeşmelilerle buluşacak.
27 Mart Pazar günü sona erecek festivalin son gününde ise Alaçatı Ot Festivali balonları ve minik karakılçık buğday tohumu dağıtımı eşliğinde Uninvited Jazz Band sokak çalgıcıları ile kapanış yapılacak.
ORAN: SADECE BİR FESTİVAL DEĞİL, KAÇIŞ NOKTASI
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, sözlerine Covid-19’un ve Ukrayna Savaşı’nın tüm dünya gibi ülkemiz insanını da boğduğunu, mutsuz ettiğini söyleyerek, Umutları diri tutmaya ve daha çok üreterek güzellikleri çoğaltmaya en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu günlerde Alaçatı Ot Festivali’nin bir “sevgi ve onarma köprüsü” olduğunun altını çizdi. Başkan Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Alaçatı Ot Festivali hiçbir zaman sadece bir yemek festivali olmadı. Doğadan koparılmış, betonlar arasına hapsolmuş, bedenlerini ve ruhlarını iyileştirmeye çalışan insanlığın önemli bir kaçış noktasına dönüştü. Bu bilinçle hazırlanan bir program bekliyor insanları.”
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