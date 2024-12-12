12 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:53

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:53

SAKARYA ilinde 12 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, 4005, 4006, 4012, ADA, ADA SK., AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BEGONYA SK., BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR SK., FİLİZ SK., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAVAK SK., LALE SK., ORKİDE SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SÖGÜT, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ALEV SEZER SK., ARIF YILDIZ, BAHÇELİEVLER SK., BEYAZ EVLER İÇİ YOLU, GEZMIS SK., GEZMİŞ SK., GÖL SK., GÖLEV TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, GÖLPINAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLİZAR SK., IŞIK SİTESİ 3 İÇİ YOLU, KIRLANGIÇ SK., KUMBAZ, KUMBAZ CD., LOKMANLAR, LOKMANLAR CD., MEHTER CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZKUM, ÖZKUM CD., RÜSTEMPAŞA CD., SAATÇİ SK., SAHİL CD., SAKA, SAKA SK., SAZAN SK., VAKIF CD., YALI SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde AYDENIZ, AYDENİZ SK., BEDİR, BEDİR SK., BİŞKEK SK., ÇIGDEM, ELBURUNİ SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HİCRET SK., İSTANBUL CD., KASGAR, KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VİLDAN SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1511., 1514., 1516., 3203., 3205., 3351., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, DOGANÇAY, DOĞANÇAY, KARAÇAM, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, NURUOSMANIYE, NURUOSMANİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 1605., 1606., 1607., 1608., 2602, 2602., 2603., 2604., 2605., 4001, 4001., 4002., 4004, 4004., 4005., 4007., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BEŞİKTAŞ DERESİ, DERE-, DERE- SK., DOGANÇAY, DOĞANÇAY, DOĞANÇAY B.M SK., DOĞANÇAY KÖY İÇİ, DOĞANÇAY YOLU, ESKİŞEHİR YOLU, FIRINDERE, HACILAR, HACILAR SK., HOCALAR, HOCALAR SK., İsimsiz74, KADIRLER, KADİRLER SK., KARSI -, KARSI_1, KARŞI SK., KARŞI_1, KASLAR, KAŞLAR SK., KESTANELİK, KUZYAKA, KUZYAKA SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, MAKSUDİYE SK., NURUOSMANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SEREFIYE, ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU mahallelerinde 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 19018, 34006, 34018, 34019, 34020, 34021, 34025, akmeşe, AŞAĞIKARAÇALI, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, HUNLAR, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, MANAV, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34014, 34016, 34023, ASAGINEVRIN, KURUDERE, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19010, 19012, 36005, 36009, ALABASLAR, DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HATİPLER 1, IHLAMUR, KANDIRA CD., KERTIL, KERTİL SK., KISTAFAN, NEVRIN, SEMENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19019, 36001, 36003, 36006, 36007, ASARLI, ASARLI SK., ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., HACIKÖY, HASANBEY SK., HAYELLER, HAYELLER SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMENLER SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI, AŞAĞI BAYIR SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMI, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ SK., MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YUKARI SK., YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024, 1024 SK., 1404 NOLU, 286, SK., ADALET, ADIVAR SK., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKIN, AKIN SK., AKSU, AKSU SK., ALEMDAR SK., ARAS, ARAS SK., ATA SK., ATLAS SK., AZIZE, BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., CAMİLİ SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAVUŞOĞLU SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMET SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DERE SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., EKİM, EMIN, GEÇIT, GEDIZ, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HASAT, HUZUR, IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KALE, KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KISA, LODOS, LODOS SK., MADEN, MADEN SK., MELEK, MELEN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., METİN, MEVLANA CD., MILLET, MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., MUTLU SK., ORTA CD., ORTA/3, ORTA/4, ÖZLEM SK., PARKE, PARKE SK., PINAR, PIRLANTA SK., SADIYE, SADİYE, SANCAK, SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SUSAM, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TEKIN SK., TEPE, TEPE SK., TUĞBA, TUNA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., UZUN SK., VOLKAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI KİRAZCA CD., YÜCE SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13. CD., 3101. SK., 3102., 3103., 3104., 3164., 3167. SK., 3168. SK., 3169., D100 KARAYOLU, KOCAMAN, KOCAMAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., ZEYNEP, ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde 133. SK., MEDENİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 109. SK., 7. CD., 94. SK., BAĞLAR CD., DARBOĞAZ SK., FEZA SK., MEHTAP, SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 32., 340. SK., 36., 48., 57. SK., 62., 63., 66., 67. SK., 72, 74., 84., 91. SK., ALİ KOÇ SK., ÇARDAK SK., DOGRU, ENSAR, ERGUN SK., ESEN SK., KANUNI SK., KEVSER SK., OKUL SK., PASA SK., PAŞA SK., SANAYİİ CD., SANCAK SK., SİVRİTEPE CD., YEMISLI, YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 321. SK., 329. SK., 331. SK., 332., 349. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde BAHRİYELİ, BAYRAK SK., ELVAN, KARABOĞAZ, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, SEKER CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Aralık Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 208. SK., 32. SK., 327. SK., 332 SK., 335. SK., 34., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 45. SK., 48. SK., 50. SK., 54, 59., 60., 61., 62. SK., 63. SK., 64., 65. SK., 66. SK., 70. SK., 76 SK., 76., 76. SK., 79. SK., 82. SK., 83. SK., 833. SK., 93. SK., AKASYA SK., ALI KOÇ, BAHÇE SK., BAŞLIK SK., BELEDİYE CD., DİBEK SK., DOĞRU SK., ELMAS SK., ENSAR SK., FERAH SK., FEVZI ÇAKMAK, FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KISIKGEÇİT SK., KUMRU, MERCAN SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., YEMİŞLİ SK., YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YEŞİL SK., YUVA SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 5009 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5018 SK., 5019 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5022 SK., 5023 SK., 5024 SK., 5043 SK., 5049 SK., 5058, 5058 SK., 5060 SK., 5062 SK., 5066 SK., 5068 SK., SEHIT AHMET ISÇI, SEHIT ASTSUBAY YASAR GÜLLER, ŞEHİT AHMET İŞÇİ SK., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3061, 3061 SK., ALEV, ALEV SK., DAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 17 NOLU CD., 18 NOLU, 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., ÇAYKISLA, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞIYENİKÖY, TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU, 302 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 67, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA mahallelerinde 17 NOLU, 18 NOLU CD., ÇAYKISLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE mahallelerinde KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA mahallelerinde ÇAYKIŞLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 15 NOLU CD., 17. CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 98. SK., 99 NOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Aralık Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, YAZILI mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, EKINLI, EKİNLİ SK., KOZLUK CD., YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜŞOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT, ALT SK., ALT/4, BARAJ, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BEYLER SK., BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/6, CAMİ SK., DERVIS, DERVIS/2, GÖRELE/1, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ_94, MOLLA, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 12 Aralık Perşembe 16:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, BEZIRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KADIKÖY, KOZLUK, MELEN, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 505., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ANBARLIK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU/2, BEYOGLU/3, BEYOGLU_1, BEYOGLU_1 SK., BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., BEZİRGAN KÖYÜ İÇ YOLU, CAN, CUMAYERİ YOLU, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENIZDAGI/2, DENIZDAGI_5, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI(SELAHİYE), DENİZDAĞI_5, ERGELEN, ESENTEPE, ESENTEPE/2., EVLİYA EVREN, EVLİYA EVREN SK., FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GÖKÇELIK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., İsimsiz107, İsimsiz143, KARSI, KARSI/6, KARŞI SK., KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK, KOZLUK SK., KOZLUK/1, KOZLUK/15, KOZLUK/20, KOZLUK/24, KOZLUK/8, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ (BEZIRGAN), MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/1_9, MERKEZ/10_2, MERKEZ/4_3, MERKEZ/68, MERKEZ/7, MERKEZ/75, MERKEZ_3, MERKEZ_96 SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SARIGÖL, SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/4, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YALI, YUVALIDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT/6, AZAP, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER/1, BEYLER/5, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, MERKEZ/57, MERKEZ_4, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 12 Aralık Perşembe 10:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, KARSI, KARŞI, MERKEZ, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 1122., 249, 254. SK., 259. SK., 262., 262. SK., 411., 415., 903., 920, 922., ABDULHAMIT, ABDULHAMIT SK., ABDULHAMİT SK., AŞIK VEYSEL SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BİNDALLI SK., BOZOKLAR SK., CUMHURIYET/1, CUMHURİYET CD., CUMHURİYET/1, ÇİLİNGİR SK., ELIF, ELİF SK., ESENTEPE SK., ESENTEPE_2, ESENYEL, ESENYEL SK., FINDIKEVLERİ, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERI(6), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK EVLERİ(6), GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖKÇE HATUN, GÖKÇEKIZ, GÖKÇEKIZ SK., GÜL PEMBE, GÜLİSTAN SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜNES, GÜNES/1, GÜNEŞ SK., HACİVAT SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HİLAL CD., İSTİKLAL SK., KARA FATMA/2, KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN SK., KARSI/1, KARSIYAKA, KARSIYAKA CD., KARSIYAKA/1, KARSIYAKA/15, KARŞI MAHALLE GÖKKUŞAĞI PARKI, KARŞIYAKA CD., KAYASAN SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENAN TURAL CD., KOCAALİ BELEDİYESİ ŞEHİR MEZAR, KONURALP SK., KURTOĞLU SK., KUYUMCULLU_38, MERZİFON SK., MİTHATPAŞA SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORMAN BÖLGE, ORMAN BÖLGE SK., ORUÇ REİS SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU CD., SALKIM, SEHIT NURI TAN, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SHT. SEBAHATTIN ATAMAN, STAD, STAD SK., SUNGURLAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞEHİT SEBAHATTİN ATAMAN SK., ŞEKER SK., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TÜZEL, UFUK, UFUK SK., ULU SK., ULUBATLI HASAN CD., YAVUZ, YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM SK., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1680 ADA İÇİ YOLU, 1680 KÜME EVLER, 1681-, 1681 ADA İÇİ YOLU, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1688 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1690 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1691 KÜME EVLER, 1693 ADA İÇİ YOLU, 1693 KÜME EVLER, 1695 KÜME EVLER, 1696 KÜME EVLER, 1697, 1697 ADA İÇİ YOLU, 1697 KÜME EVLER, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1702 KÜME EVLER, 1711 ADA İÇİ YOLU, 1713 ADA İÇİ YOLU, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1725 KÜME EVLER, 1726, 1726 KÜME EVLER, 1728 KÜME EVLER, 1735 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 1739 KÜME EVLER, 1740, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 3349 KÜME EVLER, 3351-, 4040 NOLU, 405 NOLU, 4051 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4087 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU, 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4111 NOLU, 4124 NOLU, 4124 NOLU SK., 4124. SK., 413., 4130 NOLU, 4131. SK., 4132 NOLU SK., 4133 NOLU, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU, 4135 NOLU SK., 4140 NOLU SK., 4141 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU, 4148 NOLU SK., 4150. SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU, 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., AKPINAR SK., CEVAT UNCUOGLU, CEVAT UNCUOGLU CD., CEVAT UNCUOĞLU CD., FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., OĞUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 12:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KARAMAN, KARAPINAR, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1375 NOLU SK., 1444 KÜME EVLER, 1546 KÜME EVLER, 1578 KÜME EVLER, 1586 KÜME EVLER, 1587 KÜME EVLER, 1588, 1590, 1602-, 1602 KÜME EVLER, 1603, 1607 KÜME EVLER, 1610 KÜME EVLER, 1611, 1611 KÜME EVLER, 1612 KÜME EVLER, 1614 KÜME EVLER, 1617 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 1630 KÜME EVLER, 1632 KÜME EVLER, 1633 KÜME EVLER, 1637-, 1638 KÜME EVLER, 1639, 1639 KÜME EVLER, 1640 KÜME EVLER, 1641 KÜME EVLER, 1646 KÜME EVLER, 1648 KÜME EVLER, 1649 KÜME EVLER, 1650-, 1651 KÜME EVLER, 1652 KÜME EVLER, 1653-, 1653 KÜME EVLER, 1655, 1657-, 1658 KÜME EVLER, 1659 KÜME EVLER, 1661 KÜME EVLER, 1663 KÜME EVLER, 1665 KÜME EVLER, 1665 KÜMEEVLER, 1670 KÜME EVLER, 1671 KÜME EVLER, 1672 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1676, 2003 NOLU, 2015 NOLU, 2016 NOLU SK., 2017 NOLU, 2027 NOLU, 2034 NOLU, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU, 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2135 NOLU SK., 2135. SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2169 NOLU, 217 NOLU CD., 2171 NOLU, 2174 NOLU, 2175 NOLU, 220 NOLU CD., 221., 226, 226., 227, 232., 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., ADAPARK PARK İÇİ YOLU, AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL, AL SK., ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., ATALAY CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAPINAR, KARAPINAR CD., KAVAKLI/1, KIRMIZI, KIRMIZI SK., KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU CD., KÖSEOGLU/1, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SEHIT HIKMET CAN, SITELER, SİTELER, ŞEHİT HİKMET CAN CD., TUGBA SK., ÜNIVERSITE, YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKENT PARKI İÇİ YOLU, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 870 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., BAHTİYAR SK., BELLİ SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇELİK SK., DARALI SK., DIBEKTAS, DINÇ, DİBEKTAŞ CD., DİNÇ SK., EGEMEN, GENÇ SK., GÜVERCİN SK., KADER, KAYA SK., KIRGIN SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TANIŞ SK., ZARİF SK., ZEYTIN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM mahallelerinde ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., AKLI SK., DEFNE, IHLAMURLAR, KIVRIM, KIVRIM SK., KÜME SK., SIRMA SK., TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 13:45-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOLAKLAR mahallelerinde 5730 NOLU SK., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 862 NOLU SK., CİHAT SK., DONANMA SK., EVREN SK., FARABI, FARABİ, GURBET SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NİLGÜN SK., SEVİNÇ SK., TETIK SK., TETİK SK., UYGAR SK., ÜSTÜN SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1305 NOLU, 1305 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1308 NOLU, 1311 NOLU SK., ATAR, KINALI SK., KOVAN SK., MESUDIYE, MESUDİYE SK., T.AHMET EFENDI, TAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1235 NOLU, 1237 NOLU SK., 1238 NOLU, 1238 NOLU SK., 1239 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1246 NOLU SK., 1280 NOLU SK., 51 NOLU, BULAN SK., DENİZ SK., DEVOGLU, DEVOĞLU CD., KÜÇÜK HAFIZ SK., T.AHMET EFENDİ SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU SK., 1312 NOLU, 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 476 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, KANAL, KANAL SK., SAVAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1375 NOLU, 1376 NOLU SK., 1379 NOLU, 1379 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU SK., 1390 NOLU SK., BANKALAR CD., BESLER SK., GAZELLER, GAZELLER CD., GÜZELLER SK., KIBRIS SK., MIMOZA SK., MİMOZA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, BURNAZ SK., DAG, FATİH, FATİH CD., HACI, HACI SK., HARMANCIK, HATİPLER SK., MEZARLIK, SHT.ERSIN SENEK, VATAN 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/3, MEKECE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde PAŞALAR CD., TOSUNOĞLU SK., YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, MADENLER, TAŞAĞIL, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 5001 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MADENLER, MADENLER SK., MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PINARBASI, SAZ SK., SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULUCA OVA YAYLASI, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TAŞAĞIL SK., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKASYA, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, CENGIZ (KUZULUK), IHLAMUR SK., KORU SK., KUZULUK KÖYÜ YOLU, LEYLAK SK., OMAY SK., ORTA MAHALLE, TASBURUN_1, TOKER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde KUS, KUŞ SK., MADENSUYU, MADENSUYU SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKYAZI (ORTA MAHALLE), ANKARA, ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGİZ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇİÇEK SK., IŞIK SK., KANSU, MELEK SK., OMAY (KUZULUK), RESITBEY, REŞİTBEY SK., TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.