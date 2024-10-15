12 bebeğin ihmalden ölmesi olayını araştıran savcıyı tehdit ettiler: 100 bin dolara vuracaktım
İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da yenidoğan bebeklerin gereksiz yere özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk edilmesi ve 12 bebeğin ihmalden ölmesi olayını soruşturan Cumhuriyet savcısı Y.E.’yi “ölümle” tehdit eden “yenidoğan” çetesine operasyon düzenlendi.
Savcıyı makamında tehdit eden çete üyesi Mustafa Kemal Zengin dahil sekiz şüpheli Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Anlaştıkları birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım ünitelerine yeni doğan bebekleri gereksiz yere sevk eden çeteyle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Avukat A.A., soruşturmayı yürüten savcı Y.E’ye telefonla ulaşarak soruşturmayla ilgili tehdit içerikli konuşma gerçekleştirdi. Savcı E.Y.’nin durumu başsavcılığa iletmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip ile yasal dinlemelerde elde edilen kayıtlardan yola çıkarak şüpheliler tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan dokuz şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i, Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre savcıyı makamında tehdit eden şüpheli Mustafa Kemal Zengin, itirafçı oldu. Emniyet’in aktardığı bilgiyen göre Zengin’in “Savcıyı 100 bin dolara vuracaktım” dediği öğrenildi.
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